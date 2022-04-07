【隨機打人】屯門自閉症少年用水樽打傷小孩　港媽不予追究：多點愛與包容 

▲ 贊成港媽的處理手法嗎？

屯門發生懷疑自閉青少年傷人事件，有家長在Facebook專頁「家長Secrets」匿名投稿指，自己與兒子到屯門市中心閒逛，忽然聽到遠處有人大叫「你做乜打人呀？」，兒子其後也突然被一名身高約178cm、身穿黑衣的青年施襲，用水樽扑頭，港媽當場質問該青年「你做咩打我個仔呀？」，後來知悉該青年原來3分鐘前已向一名歲小朋友動粗，於是港媽決定報警求助。

在等待警察期間，港媽問少年為何要打小朋友，少年就回答指「佢哋冇用架，生出來係阻住地球轉」、「見到佢哋（小朋友）就憎」，港媽認為應該是少年的家長平時如此罵他，才會令少年有這想法。其後，港媽問少年其父母在哪，少年的情緒就開始出現波動，突然跪在地上向港媽求饒。

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警察到場後了解事發經過，詢問港媽是否提告，該青年獲港媽放生，表示不會作出控告，但怕他會傷害其他小朋友，警方向她表示少年疑似有精神問題，將會「帶佢睇醫生」，港媽無意中聽到該少年向警方表示自己有自閉症，港媽認為這類人需要多點關心和包容，最後選擇不控告少年傷，她在文中指：

今日好彩遇到我哋，我怕他日遇到其他人，被玩點算？又或者有啲父母會打番佢，點算？照顧患病嘅小朋友好辛苦，香港人俾多一份愛，多一份包容，世界會更美好。

不過網民就反應兩極，有人認同港媽的處理手法，有人卻認為港媽放生少年，等於有機會給他再次傷人，擔心會有下一位小朋友受害。



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責任編輯:陳麗薇