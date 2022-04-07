【童養媳】16歲港女自4個月大被領養　疑被父母安排嫁給聾啞兄︰覺得自己似童養媳

▲ 本港一名16歲少女懷疑自己被養父母當成童養媳，欲將她嫁給聾啞的哥哥。

古代婚姻習俗童養媳，想不到現代香港人仍有此想法。一名16歲被領養的少女在網上投稿稱，懷疑自己被養父母當成童養媳，欲將她嫁給聾啞的哥哥，最近爸爸還經常問她覺得哥哥「靚唔靚仔」、「好唔好人」、「會唔會同阿哥結婚」，令她感到心寒……

童養媳是中國古代的婚姻習俗之一，即是把未成年女童送養或賣到另一家庭，由該家庭撫養，長大後與該家庭的兒子完婚結為夫妻。現今在落後窮國如阿富汗，仍不時聽聞有家庭為微薄金錢賣女做童養媳。

然而本港一名16歲少女以匿名投稿至IG專頁《名校Secrets》，稱自己與朋友近日談起關於童養媳的話題，對比自己的成長經歷，懷疑自己是童養媳的活生生例子。

少女形容自己的家庭背景比較複雜，根據養母所言，她4個月大被領養，不知道親生父母是誰。而養父母亦育有一名聾啞兒子，比她只大6個月。本來養父想追多個正常孩子，但養母擔心會生多一個有問題的BB，於是便領養了少女。

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養母欲禁養女拍拖︰冇個好嘢

隨著少女日漸長大，養父母開始關注少女的感情事，更灌輸她不應與其他男生談戀愛，「媽媽叫我唔好鍾意其他人，話出邊啲男仔冇一個好嘢，到頭來只會傷害到我。」少女覺得養父的言行更加奇怪，竟然問她會否嫁給哥哥。

佢成日都問我覺得我阿哥點，靚唔靚仔/好唔好人，仲會問我會唔會同我阿哥結婚？

少女雖然覺得養父母幾煩，但始終自己都是被領養，可能養父母只是關心她，「我都冇乜怨言好講」。直到近日她與友人講起童養媳的話題，才驚覺與自己的經歷相似，故詢問網民的意見，「佢哋係唔係驚阿哥無人會鍾意，所以領養我，希望我大個嫁俾阿哥？」

網民倡介紹女仔給哥哥認識

帖文引起網民熱議，不少網民直言「恐怖」，建議少女待18歲後盡快離開，或盡快擴闊哥哥的生活圈子，介紹懂得手語的女仔給他認識。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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有網民亦指出，現時的本港的第290章《領養條例》下，被領養的幼年人已被視為與領養家庭有血親關係，是領養人在合法婚姻中所生的子女，所以被領養的少女與聾啞哥哥是不能結婚。

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責任編輯︰王明芳