【電子簽證】海外香港非永久性居民明日起可獲延期續簽　新措施有效期至今年底屆滿

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入境處今日（7日）公布，由於新冠病毒疫情持續，身在香港以外地方的合資格非永久性居民由明日起，可申請延長逗留期限，新措施有效期暫定於今年12月31日屆滿，因應疫情發展檢視需否延長措施。

根據下列入境政策／計劃來港但現時身處香港以外地方而其逗留期限即將屆滿（一般為4星期內）的合資格非永久性居民可按新措施申請延長逗留期限

一般就業政策（包括就業及企業家來港投資）

輸入內地人才計劃

優秀人才入境計劃

非本地畢業生留港／回港就業安排

輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃

科技人才入境計劃

資本投資者入境計劃

以受養人身份居留

修讀全日制課程的學生

當局指，合資格申請人可經網上，或透過其在港的保證人／獲授權代表按照現行的延長逗留期限申請流程遞交申請。獲批的申請人於繳費後可下載延長逗留期限的「電子簽證」。新措施將取代有關香港非永久性居民因疫情而在香港以外地方提出回港申請的臨時安排。

當局提醒，非永久性居民獲批准延長逗留期限並不意味或代表入境處承認該人士符合《入境條例》（第115章）下有關取得香港居留權的通常居住要求。

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責任編輯：余思嵐