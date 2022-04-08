【活得健康啲】中醫師懷孕染疫喉痛失聲自救　分享飲食服藥宜忌＋康復調理食療

▲ 懷孕中醫師染疫後曾喉痛失聲，她分享確診後自救方法、飲食和服藥宜忌，以及康復後調理身體健的食療。

孕婦確診感染新冠肺炎，不免會擔心影響胎兒健康。註冊中醫師黃晶晶懷孕3個月時，確診感染Omicron，一度喉嚨痛至失聲，至第13日才被送院。在家等候期間，她服用中成藥及配搭食療紓緩症狀，目前已完全康復，胎兒健康。確診孕婦可如何「自救」？今集《活得健康啲》請來黃醫師分享孕婦確診時、轉陰性後適用的食療，以及飲食和服用中藥宜忌。

確診後的症狀

黃醫師今年2月3日確診感染Omicron，隨後出現的症狀及處理方法如下：

確診第1日：持續低燒、咳嗽、流鼻水、全身骨痛。服用中成藥後，開始退燒，骨痛症狀也漸漸紓緩。

第2、3天：喉嚨痛至失聲。多喝水，另飲雪梨湯潤肺化痰，飲檸檬蜂蜜水紓緩喉痛。

第3、4日：喉嚨痛症狀紓緩，開始咳嗽、有少許黃痰。

第5至7日：症狀漸漸減退，偶有咳嗽，痰減少。

第8日：症狀減少了90%，快速測試結果顯示為弱陽性。

第13日：入院檢測呈陰性。

*確診後每天喝一杯維他命C沖劑

她坦言，染疫後自然擔心對胎兒的影響，曾上網查看資料，並看看曾確診的準媽媽經歷，參考其處理方法。因大部份確診孕婦未見異常，故她也較有信心面對，告訴自己勿想太多，要先顧好自己，病好了，胎兒才會好；自己堅強，胎兒才會跟著堅強。

孕婦須慎服或禁用的中藥

孕婦服藥要格外小心。黃醫師表示，部份藥物有機會穿過胎盤影響胎兒，部份則有一定副作用、毒性，故懷孕後無論服用西藥、中藥也得謹慎，以免影響母嬰健康。

標明有毒、性質苦寒，或是功效是活血化瘀、清熱解毒、瀉下的中藥。若中成藥含有上述成分，確診染疫的孕婦須慎用或者禁用，詳情如下：

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黃醫師指，醫治新冠患者前，必須先辯證，只要對症下藥，性質寒涼的中藥可以祛風解表。驅寒解表的中藥，較常用的包括：金銀花、連翹、板藍根、荊芥、防風、藿香、陳皮等，若經醫師處方，按合理份量服用是沒問題的，加上中醫亦講求「中病即止」，一旦有效緩解，即停用該處方。

若有發冷、頭痛、流鼻水、輕微發燒症狀，中醫治療方案是驅寒解表兼清內熱，令病人有一個發汗的過程，將風邪、寒邪這種表邪透過汗液驅趕到體外，而出汗的過程一般可令病人漸漸退燒。

內熱症狀包括發燒、口乾、喉嚨痛、便秘、舌頭偏向鮮紅色。金銀花、連翹、板藍根、菊花、桑葉、魚腥草這些中藥，若經醫師處方合適的份量，不用擔心影響母子健康。因為首要目標是要令媽媽恢復健康，盡快退燒、擊退感冒、咳嗽症狀，胎兒就更大機會不受病毒影響。

中醫治療感冒講求疏通內環境、恢復機體原本的動態平衡，這才能夠真正處理好感冒，而不留下任何後遺症。「有故無殞，亦無殞也」一語出自《素問·六元正紀大論》，原意是指女人懷孕後患病，只要是針對病因治療，即使用峻（毒）藥治療亦不致墜胎。

紓緩喉痛的湯水

確診初期，喉嚨痛至失聲時，黃醫師煲雪梨湯飲用。若出現喉嚨痛、失聲、多痰這三種常見的症狀，她建議飲用「雪梨南北杏瘦肉湯」。

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確診後飲食宜忌

黃醫師指，不少確診後孕婦喉嚨痛、喉嚨乾、失聲、咳嗽等症狀，日常飲食方面有以下建議。

宜：

平日可以用來煲湯的材料，例如：羅漢果、無花果、雪梨、菊花、沙參、玉竹、百合。

確診後，若發燒、有黃痰的話，不建議再進食補氣強身或有機會引起濕重的食物。飲食最好清淡為主，例如瘦肉粥、雞肉粥、雞蛋、各類蔬菜。

陳皮性質溫和，有理氣化痰、燥濕功效。若本身有白痰、少量鼻水，可以適量飲用陳皮水紓緩。

忌：

不建議確診時煲用滋補的食物，例如：黨參、北芪、紅棗、花膠、羊肉、海鮮等。

不適合飲用有薏米的湯水，因為薏米性質偏寒，孕婦飲食過於寒涼，容易腹瀉；若處於懷孕早期，更有機會導致出血，甚至流產。

轉陰性後調理身體的食療

黃醫師提醒，檢測結果轉為陰性後的2週，飲食要盡量清淡， 避免辛辣、煎炸食物。不少人康復後仍有喉嚨痕癢、咳嗽、甚至走路氣喘的情況。此時，可以食用補氣的藥膳，材料如太子參、黨參、沙參、玉竹、陳皮、白朮、淮山、南北杏等，平時也可用瘦肉煲湯飲用。

1. 補氣藥膳：黨參淮山雞肉湯

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2. 清熱滋陰潤肺藥膳：沙參玉竹馬蹄湯

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記者：黃泳欣