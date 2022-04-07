【男女自然觀察學會】Alice教導拍女神照　P1X3L成員Marco竟叫隊友Phoebus退休

▲ ViuTV全新節目《男女自然觀察學會》。

ViuTV全新節目《男女自然觀察學會》今晚（4月7日）播出，節目由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任主持。

當中眾人大談「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等男女大不同的思想話題，節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的不同。

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拍攝照片有技巧

第一集，主持們大談時下男女於社交平台發布照片的拍攝技巧，並拿出主持人的照片討論及研究。

Alice坦言自己素有研究，才會有這些相片的效果，又指拍攝時多達一百多張，才能精選到一或兩張放上社交平台。

Marco照片被嘲笑

至於珈其、George在討論Marco的相片時，就毫不留情嘲笑他「好鍾意拜神」及「成日周身骨痛」。

Marco為自己辯護表示摸頸的動作是模仿隊友Phoebus，George則指出Phoebus是真的有頸患，故Marco笑言:「咁叫佢快啲退休，唔好影響個group。」場面搞笑！

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