【實名登記】通訊局暫吊銷超世代數據牌照　提醒消費者勿買超世代流動服務

▲ 通訊局暫時吊銷超世代數據牌照，提醒消費者切勿購買任何由超世代流動服務。（資料圖片）

通訊事務管理局今日（7日）公布，決定暫時吊銷超世代數據有限公司提供電訊服務類別牌照，有關決定是基於超世代數據未能遵從通訊局於2022年3月8日根據《電訊條例》第36B（1）（a）條發出的指示，以及違反《實施電話智能卡實名登記制度的指引》的第3.2.1條及其類別牌照條件第4.1條。

通訊局於3月8日向五家持牌電訊商發出指示，就他們未能於3月1日前為其電話智能卡設立電子登記平台及相關數據庫而違反指引及牌照相關條件的行為，要求他們作出糾正。五家持牌電訊商須根據指示在指定限期內採取多項行動，以達致在不遲於3月29日完成設立電子登記平台。

超世代數據未有遵從指示。經考慮超世代數據的申述，通訊局決定由6月7日起暫時吊銷其類別牌照中透過電話智能卡（包括ULTRASIM品牌的電話智能卡）要約提供並須符合實名登記制規定的本地流動服務，為期12個月。

通訊局提醒消費者，由即日起切勿購買任何由超世代數據要約提供的本地流動服務（包括透過ULTRASIM品牌的電話智能卡要約提供的本地流動服務）或為該服務充值。消費者如欲繼續以現有由超世代數據指配的本地流動號碼使用流動服務，他們應盡快並無論如何於6月7日前聯絡其他流動服務供應商以轉移其流動服務。

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責任編輯：李榮忠