【醫療失德】故意鑽爛病人牙齒再補牙　缺德牙醫牟取暴利3000萬

▲ 故意鑽爛病人牙齒再補牙，缺德牙醫牟取暴利3000萬。

美國威斯康辛州一名61歲的牙醫查莫里（Scott Charmoli），多年來故意損毀患者的牙齒，再為他們補牙或進行手術治療，牟取超過420萬美元（約3300萬港元）。案件將於6月開庭判決，查莫里最高或面臨二十年監禁刑期。

根據外媒報道，檢察官指出，查莫里自2015年起經常故意鑽壞或損毀患者的牙齒，並為他們進行X光檢查，聲稱他們須要進行牙冠手術，在受損牙齒上裝不必要的牙冠，以收取額外的治療費。

查莫里的年收入由2014年的140萬美元（約1千萬港元），激增到2015年的250萬美元（約1900萬港元）。報道亦指，他在2016年至2019年期間，靠進行牙冠手術賺取超過420萬美元，手術的數目遠超同期威斯康辛州95%的牙醫。

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有求診者作供時稱，認為自己的牙齒狀況良好，但查莫里仍要求他一次過造2個牙冠，「這太過分了，但他是專業人士，我只好相信他。」

威斯康辛州當局於去年2月吊銷了查莫里的牙醫執照，他在今年1月10日被控5項醫療保健詐欺罪和2項患者治療虛假陳述罪名，6月將開庭宣布判決，他有機會面臨最高20年的監禁刑罰。

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責任編輯：羅嘉欣