【學校輔導】張煊昌中學推茶輔合一與學生談心　輔導主任：師生關係好才有偈傾

▲ 賴長山主任將茶藝與輔導合而為一，跟學生把茶談心，了解他們的生活趣事或煩惱。（學校提供圖片）

由輔導老師到主任，賴長山的二十多年教學生涯，確實經歷了形形式式的學生大小事，無心向學是等閒事，更甚的家暴、至親走佬、三餐不繼等亦不稀奇。他說：「不要將自己看得那麼高，只是去到某個點，拉學生一把。做輔導的，並不是轟轟烈烈，要做甚麼大事出來，電影看多了別當真。」

身為香港中文大學校友會聯會張煊昌中學輔導主任的賴長山，工作很忙，備課教書改簿之餘，還要金睛火眼、耳聽八方地留意學生的日常，全因「防患未然」是他常掛在口邊的四個字，只望能及早發現學生的問題，將之消滅於萌芽之中。

▲ 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學輔導主任賴長山藉着品茶，跟學生建立細水長流的和諧關係，希望成為他們真心信賴的老師。（黃建輝攝）

拉近師生關係

在老師的主動觀察之外，學生亦要懂得求助。賴主任直言「師生關係好，先有偈傾」，他便想到以茶作餌，開辦茶藝學會，將茶藝與輔導合而為一，跟學生把茶談心。

品茶老套嗎？「學生不是來飲茶，而是來講生活。」賴主任笑指茶藝鑽研不是重點，這只是一道橋樑，是拉近老師與學生關係的工具之一。皆因喝茶需要茶室，這就讓學生在學校裏找到聚腳點，也是對學校產生歸屬感的開始。

「飲杯茶，食個包，喝著食著就有機會聊起來。一次生，兩次熟，好的關係就能慢慢建立，甚至成為學生信賴的人，有事時會來求助。要做到這點很難，但並非不能，只是需要時間。」賴主任指在不同的時代下，即使學生的問題層出不窮，但輔導的方法始終萬變不離其宗，真情對話、感受關心是根本所在。

▲ 茶藝室成了學生閒來無事的聚腳處，從中亦建立出對學校的歸屬感。（學校提供圖片）

盡力調解幫助

在近年疫情下，學校停課或轉為網課，賴主任跟學生便少了圍坐一起閒話家常的機會，但多得以往日積月累建立的互信關係，讓學生遇事時也會想起這位輔導主任。

「在網課期間，學生與家長被迫在家上演困獸鬥，最多的問題是打機。整日打機當然是不對，但家長在學生玩遊戲的關鍵決勝時刻，將電掣直接拔掉。電腦畫面一黑，自然火都嚟，學生好嬲，家長又嬲，硬碰硬，大打出手都不算稀奇事。」家長與學生之間只是欠缺一位大家都信賴的人來「主持公道」，賴主任便作為中間人去調解，事實上最原始又有效的解決方法，離不開平心靜氣地了解大家的立場和想法，從中找出雙方都能接受的建議。

賴主任記得多年前，有位中三學生在茶藝學會聚會回家後，驚慌地向他求救。「他說屋企好像被人打劫一樣，所有值錢的東西全都給人拿走，家徒四壁，後來才知屋企人借了高利貸，學生一家即時連生活都成問題。」賴主任直言，政府在學生資助和幫助方面做得不錯，他便盡力為這學生爭取各種援助，至少能維持學業和基本生活。學生也很爭氣地努力讀書，入讀了中文大學，如今已成為一名督察。

「收風」要與時並進

作為輔導主任，還要懂得「收風」，賴主任說：「多得通訊軟件、社交媒體的發達，令收風易得多。以前要跟學生混得好熟，他們才會主動跟你講話聊八卦，不熟的不會特地去輔導室找你，更不會講他發現了甚麼蛛絲馬迹。」就如有同學跟他說，在Facebook上見有朋友上載在天台危站拍下的照片，雖然不是當事人，但已響起警示，賴主任便即時聯同社工去了解，盡可能去防患未然。

▲ 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的茶輔合一學生輔導方式，在2020年及2021年連續兩屆獲得關愛校園計劃大獎（四強）。（學校提供圖片）

別以為輔導老師的眼光只落在問題學生的身上，賴主任認為沉默的大多數也需要關注。「出色優異的學生自然受到老師同學的注目，當有異常時，很容易便察覺。至於喜歡生事、曳的學生，同樣得到輔導老師和社工的注意，任何風吹草動都逃不過法眼。反而在兩者之間的沉默大多數，才有可能是最高危，他們平日表現中規中矩，有事不會講出來，到真正發生大事時，可能已經很嚴重。」

輔導老師並不是萬能，賴主任不時遇上深感無力的事。「如有學生每日都是餓著返學，他會找社工拿些朱古力來醫肚。細問下才知學生家是綜援戶，媽媽將錢全拿去賭，學生的每日三餐都成問題。」家家有本難念的經，賴主任對此也只能深感無奈。「身為輔導老師，做事要平常心，做好本份。在幫助學生時也要拿捏有度，在能力範圍內盡力給他們協助，之後的便是順其自然。」他語重心長道，學生的問題離不開學習、情緒、行為、社交、家庭等方面，而家長更是一切的關鍵，對學生的成長影響極之深遠。

在二十多年的輔導老師生涯中，賴主任認為教育、育人是需要可持續發展，強調不要做火柴人。「燃燒自己，燃亮別人，雖然是好事，但燒完就無。要懂得尋找不燃燒自己，也可以照亮別人的方法，可持續發展才能走得更遠。」

記者：劉妙賢