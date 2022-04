讀法律一定要做律師？ 掌握法律知識　為個人事業發展全面增值

「職業無分貴賤」絕對不是安慰基層的說話,因為願意自食其力去賺取生活所需、努力工作去養活自己,無論何種職業、哪個崗位都值得尊敬。但下一句「待遇卻有分高低」亦是鐵一般的事實,因為如果每個職業、崗位所得到的回報相同,正所謂「做又三十六、唔做又三十六」,試問還有誰會願意去努力,去投資時間、資金去學習和做一些難度高的工作? 很多含金量高的工種均屬於高知識,因為難學,所以難被取代。醫學、法律便是其一,因此這兩門專業知識叫價一直高企,歷久不衰。尤其法律知識,在現今社會應用廣泛,在很多工種都能派上用場。法律非遙不可及,如果有方法能令你輕易入門並擁有專業法律知識,你會嘗試嗎?



無門檻法律課程 助你成為專業人士



多年來,有很多來自不同領域的在職人士「半途出家」,攻讀由香港大學專業進修學院(HKU SPACE)開辦的法律課程,幫助他們實現成為律師的夢想,或在自己原本的事業中更上一層樓。HKU SPACE的Certificate in Legal Studies (CLS) 便是最受歡迎的入門法律課程,因為這課程不設收生門檻,但卻是能讓你有資格銜接到香港或海外的律師課程資格。



當中能讓你擁有港英兩地法律資格的課程,正是由HKU SPACE與曼徹斯特都會大學(MMU)合辦的Graduate Diploma in English and Hong Kong Law (CPE)和LLB (法律學士課程),完成課程後,即可報讀成為香港律師的必讀課程 「法學專業證書(PCLL)」,而不用再另外通過轉制考試(PCLL Conversion Examinations)這個一般海外法律課程畢業生均必須另外通過的考試。

▲ 修畢由HKU SPACE與曼徹斯特都會大學合作教授的CPE和LLB,即可報讀成為香港律師必讀的PCLL課程。

令事業如虎添翼



任職市場營銷行業的Candy Chu便是由CLS起步,再銜接上MMU CPE及MMU LLB,她更是2019-2021年以最高分數畢業的學生。Candy大讚HKU SPACE 提供了一系列專業、彈性又便宜的法律課程,令她不但能輕鬆完成所有課程,最終更以最高分數畢業。雖然Candy仍專注於發展現職行業,暫時沒有成為律師的打算,然而,她表示從法律課程所得的知識,不但使她對法律行業的實踐有所了解,更重要是全面提升了個人的溝通能力、分析水平,以至解決問題的能力,對她目前的職業生涯及至個人成長均有莫大幫助。Candy分享其學習成功之道時稱,釐清學習動機是箇中關鍵,將有助增強學習專注力與投入度;而提前部署並制定適合自己的學習計劃也十分重要。

▲ HKU SPACE不時透過舉辦講座及活動,在職人士介紹各項法律專業課程。

師爺變身律師



而本身是任職建築行業的Hilda Lam,修畢法律行政人員課程後,便在律師樓工作數年。其間令她萌生想進一步成為律師的念頭,「隨着在工作中接觸愈多個案,我發現只有在法律領域掌握更多專業知識,才能幫助更多有需要的人,所以我希望能成為一位律師。」因此,她再在半工讀的情況下,先後修畢MMU CPE及MMU LLB課程,繼而成功入讀PCLL。Hilda稱,HKU SPACE尤其適合在職進修人士,「好像我因為經濟理由,不可能放棄工作,這所院校的法律課程,正可幫助我們在學習與工作中取得平衡,也為我成功入讀PCLL提供重要的法律學習基礎。而且HKU SPACE的法律學生被PCLL取錄的百分比十分高,你在法律界的人際網絡就由是你讀書時開始建立。」

▲ 藉推出多元法律進修渠道,HKU SPACE歷年協助大量進修人士掌握專業法律知識,令事業發展更上一層樓。

喜獲事業良機



讀法律可以有很多原因,有人為改善生活、有人為興趣、有人為理想,而Jeanne Wong則是因為家人,促使她決心學習法律。因家人曾遇法律糾紛,令Jeanne感概學習法律專業知識,是保障自身權益的一門實用的學問。「本來我希望成為律師,但機緣巧合之下,一間大學的行政工作職位聘請了我,專責處理與研究相關的合約,因為我大學本科也是讀化學的,而且兼具科學背景與法律專業的求職人士並不常見,造就我能獲得這個發展機會,我真很開心能夠得到這份工作,讓我可充分地學以致用。」



助圓大律師夢



化身大律師站於法庭雄辯滔滔是不少人的夢想,Samson Lee亦是其中之一,更坐言起行,通過在HKU SPACE修讀CPE及LLB課程,成為法庭聯絡主任,並獲得港大兼讀制PCLL的入學資格,與實現夢想的距離愈來愈接近。「我不想放棄法庭聯絡主任這份工作,所以選擇報讀港大兼讀制PCLL。」他盛讚HKU SPACE法律課程的整體規劃相當全面,當中不少必修科目,與PCLL的課程內容息息相關,對有意入讀PCLL以投身法律專業的學員,絕對是一個很好的選擇。



若你有志邁出第一步報讀首個法律課程,為個人事業拓展更廣闊發展空間,而又希望了解不同課程的特色,知己知彼。不妨參與由HKU SPACE 於4月13日舉行的「職業無分貴賤,但待遇卻有分高低」網上法律課程講座,聽取課程主任逐一分析及解答各項疑問,以便選取最適合自己的課程,為事業發展增值。



「職業無分貴賤,但待遇卻有分高低」網上法律課程講座

日期: 2022年4月13日

時間: 7PM – 8PM

地點: HKU SPACE LAW @ Facebook Live

網上登記:https://hkuspace.hku.hk/event/20220413/adlecpeonineinfoseminar

(特約)