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【挫敗感】事情不是預期便視作「失敗」 利嘉敏：毋須對自己過於苛刻

健康 17:35 2022/04/07

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我們現在看到的美事，不一定從一開始就以勝者姿勢出發一直贏到尾的。一件事是否最終能否成為美事，有時取決於是否懂得轉換另一個角度（Paradigm shift）切入。

最新影片：

英國GSK藥廠的製藥團隊，原先接到一個任務，要研製一隻對付感冒和流感的藥物，結果他們確實研製出藥品，但有個令他們相當煩惱的問題：此藥有嚴重眼瞓的副作用。團隊非常沮喪，以為要重新研究之際，藥廠一位資深行銷人員，向公司提出另一個角度去思考問題：「我們不妨嘗試把產品定位為用作夜間治療感冒和流感的藥，那麼，它可令人昏昏入睡、一覺瞓到天光就非敗筆，反而是最強賣點！」

此藥能逃過被棄的命運，全因有人用另一個角度去重新思考和想像。然後，更想出Night Nurse這個很棒而又簡單的名字：一、易入屋；二、Night強調夜間能安眠；三、Nurse則帶出醫治感冒和流感徵狀的意味（我認為用nurse比用doctor好，可帶出護理、溫柔和照料如南丁格爾的想像空間，與night互相呼應。）結果廣為消費者接納，已成為該藥廠暢銷成藥之一。

能夠成為英國入屋之藥，有誰會想像得到，它差一點就被藥廠視為失敗之作呢？我們稱某件事為「失敗」，可能只是執着於一開始時的前設，又或我們沒有轉換另一個角度去對待它而已。若事情不是依着我們預期的前設，就把它視作「失敗」，那人生的挫敗感未免太多了吧？！

毋須對自己過於苛刻，能以「如是觀」看待事情，其實只是「事情不是我最初想像般發生」而已，這些時刻，只要我們換個角度，亦可以是最好的轉捩點。我們最初也想像不到的美事，往往就在這一點開始發生。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「毋須苛刻對自己

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撰文 : 利嘉敏

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