【校長專訪】學校寄養漁護署瀕臨絕種生物　許建業校長：人寵有情可生惜護之心

▲ 許校長認為環保要從感受大自然開始，學生為了保護這片土地與生物，才能燃起推動環保的動力。

在生物室見到盾臂龜在閒逛、午膳時在學校可買到有機菜等，對皇仁舊生會中學來說是平常事，這全是推動環保的活動之一。許建業校長笑指：「環保不是一項課外活動，也不是減少用電及用紙量便是環保。希望學生能從了解生態開始，懂得欣賞和感恩，反思日常生活如何影響大自然，明白Give and Take。」

許建業校長畢業於皇仁舊生會中學，在二十多年後於2019年回歸母校擔任校長。他回想起讀書時學校的環保概念很簡單，回收和節能是重點，出發點很多時是源於「慳家」。

由愛惜到保護

皆因當年的學生大都來自基層家庭，學校資源極之有限，大家自然「慳得就慳」，想辦法去物盡其用。「當年陸運會用的社旗，是自己與同學到荃灣買布裁好，再用油彩畫圖樣。啦啦球也是用尼龍繩，一個一個自家製作，用完之後更要小心保存，留下年再用。」

▲ 許建業校長指，有學生在6年中學的環保薰陶下，在大學時修讀相關環境課程教育，及後更投身不同綠色組織工作。（學校提供圖片）

學生由慳家式節省資源，再發展至建立環境及生態保育意識，感受「環保，就在身旁」，這過程絕不容易。許校長慨歎：「環保不算是一門正式學科，在繁重課業下，學生未必有精力或興趣去顧及。」事實上並不是在每間課室擺放三色回收箱、宣傳節約資源等，就能令學生接收到真正的環保意識。

「愛護環境，應從欣賞開始」，許校長認為環保要從感受大自然開始，學生為了保護這片土地與生物，才能燃起推動環保的動力。多得學生參加了「綠色力量」舉辦的觀賞蝴蝶活動，正式領略到蝴蝶的美麗，慢慢從欣賞變得珍惜，蝴蝶不再只是一種生物，還跟生態環境息息相關。當時又剛巧遇上香港打算興建港珠澳大橋，令學生想到此舉對生態的影響，也喚起他們對環境保護的觸覺，更身體力行地參與社區發展的活動。

環保無處不在

許校長笑說此時學校再推動環保教育，自然事半功倍。學生除了擔當蝴蝶普查員之外，亦有成為水質監察員，甚至成為瀕危動物護養員，照顧一級保護的輻紋龜及瀕危的馬蹄蟹。有趣是學校飼養了多種由漁護署寄養的瀕臨絕種生物，就如在生物室的盾臂龜，陪伴學生上課之餘，雙方也會踢球互動。人對「寵物」很自然便會產生感情，惜護之心油然而生。許校長更笑言，有些學生寧願陪伴動物，多過玩手機。

▲ 愛護環境從欣賞開始，學生參加馬蹄蟹普查活動，親身感受大自然與生態的緊密關係。（學校提供圖片）

學生燃起環保的動力，學校更要落力推動，校長和老師的靈活變陣很重要。他們想到將環保元素滲進各個學科之中，如在科學堂時講自然生態，地理科到空中農圃參觀，而通識科則去認識再生能源等。許校長指知識與活動可雙管齊下。「英文科看似跟環保無關係，不如來個鯊魚保育的課題，再加插海港導賞活動，從中讓學生了解微膠粒對海洋生物的影響。」

在潛移默化下，學生明白了「環保由自己做起」，在離開課室時會自覺關掉電燈、冷氣、風扇及投影機，閒時又懂得用環保物料製作話劇道具、以紙皮加工製作精美的比賽打氣牌等。許校長指學生以往慣常會買樽裝水，當學校添置水機後，便開始自攜水樽。「學校有廚房提供在校午膳，學生自備可重用餐具，又會主動收集廚餘。同時亦會自定飯量，免得浪費食物。」這些看似是微不足道的小事，但學生已不自覺地將環保跟日常生活聯繫起來。

▲ 學校與香港電燈有限公司合作，建立全港第一座豎軸式風力發電機。（學校提供圖片）

引起興趣和共鳴

在推廣環保意念的背後，許校長更希望學生學懂欣賞和感恩，平等對待各生物。「現時向年輕人傳達一些信息或價值觀，不能只是講道，活動是一個很好的噱頭，先引起學生的興趣及共鳴，才能成功進一步激起他們反思和探討。」又如主力環境教育的老師，會隨意地以一份外賣早餐，提及當中包含了多少不能被自然分解的物品，帶出對大自然生態影響。

許校長笑指懂得找專業的外援很重要，可見學校建有全港第一座豎軸式風力發電機，這多得跟香港電燈的合作，另又見天台設了太陽能發電系統。至於學生也能參與的「魚菜共生」系統，亦是家長教師會有份出力。

當中以天台的有機園圃最受師生歡迎，用作推廣堆肥及有機耕種。許校長說：「有位學生主動提出想在天台種菜，因為外面的菜太多農藥，不想自己的寵物兔食得不健康。」至於每年舉行有機蔬菜小攤檔更是熱鬧得很，同學或老師在午膳時會排隊搶購，有不少同學更是受媽媽之命來買，以示支持學校的環保活動。

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不過在疫情下，許校長坦言確實嚴重影響學校的環保教育發展。「雖然學生可以透過視訊出席講座、分享會，但絕不能與現場觀看、觸摸、體驗相比，屏幕代替不了。」為了應對教學環境的新常態，學校近來便增添一些網上支援，如利用AR及VR的虛擬實境等，讓學生足不出戶，也能繼續欣賞大自然，珍惜得來不易的美麗。

記者：劉妙賢