【留家抗疫】疫下儲糧塞爆2個雪櫃分類整齊　兩孩媽變廚神︰為家人健康把關

▲ 有台灣媽媽做好儲糧準備，海量食材更塞爆了兩個雪櫃。

本港新冠肺炎確診數字稍為回落，而鄰近的台灣近日本地確診數字破百，有台灣人擔心再次封城或提升防疫警戒，紛紛採購糧食。一名台灣媽媽在社交平台分享，她已做好儲糧準備，海量食材更塞爆了兩個雪櫃。她為家人健康把關，留家抗疫也能煮出健康又豐富的美食。

日前，一名育有兩孩的台灣媽媽在facebook群組「爆廢公社」發帖文，寫道「疫情拉警報，食材囤好囤滿」，並自稱是「食材大富翁」。她附上家中兩個雪櫃的照片，可見雪櫃密密麻麻，放滿了各式各樣的食材。媽媽將食材分類得宜，所有東西都擺放得整齊有序，即使雪櫃爆滿，看起來也沒有亂糟糟的感覺。

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雪櫃有44個三文魚頭 80塊雞肉

媽媽在照片上註明食材資料，兩個雪櫃分別有44個三文魚頭、80塊雞肉、20條鯖魚、20塊豬扒等，還有很多冷凍蔬果、肉類、海鮮、甜品。此外，媽媽附上數張相片，都是她為家人巧手煮出的美食，每道菜的食材都色彩豐富，令人食慾大增。不少網民留言詢問，媽媽回覆時補充︰

我們一家四口以菜肉為主，優質澱粉為輔，所以食材其實吃得很快。

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她每餐都會用上雞、豬、牛、魚、海鮮、蛋或豆製品，將這些食材換來換去，這樣就不必經常吃同一種食物，同時可以增加餐盤豐富度，直言「是我能為家人健康把關做最大的努力」。她指自己不是有錢人，只是趁萬物漲價前先買下來，形容這是省錢大作戰。

網民︰媽媽根本是收納王

網民讚賞這位媽媽儲糧有法，留言表示「太強了，冰箱怎麼能這麼整齊」、「根本收納王者」、「冰箱表示︰我吃好飽」、「我都想搬去你家了」。此外，也有網民提醒她要注意電力，否則一旦停電，食材就化為烏有，「停電會直接悲劇」、「要先擁有電力大富翁，不然可能隨時會變廚餘」。

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責任編輯︰王明芳