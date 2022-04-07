【DSE2022】持陰性結果考生早上6時起可離開受限區域　如未獲檢測結果快測陰性亦可應考

▲ 居於「受限區域」的考生及其同住家人，如翌日應考DSE，可獲優先安排接受檢測。（譚以諾攝）

香港中學文憑試（DSE）維持如期4月22日開考，確診或被列作密切接觸者的考生，可選擇到竹篙灣特別試場應考。考評局今日（7日）向各校講解相關安排，當中提到，如考生住所被圍封強檢，但考試前仍未取得結果，只要考試當日考生快速測試為陰性，可如常應考。

考評局今向學校進一步解釋新安排。居於「受限區域」的考生及其同住家人，如翌日應考DSE，獲優先安排接受檢測，他們須要圍封首兩小時或晚上8時前到臨時採樣站，出示准考證及身份證明文件等，證明翌日要參加文憑試，考生考試當日仍需進行快速測試，取得陰性結果才可應考。

竹篙灣特別試場熱線每日早上6時起運作 一文看清申請流程

考評局說，居於受限區域的考生，首次快速測試結果為陽性，可再進行多一次測試，如結果仍為陽性，就不應前往一般試場。相關考生如當日已取得檢測結果，可於早上6時起向當值人員申請離開「受限區域」；如未取得結果，仍可要求提早離開圍封處所，如其快速檢測呈陰性，將獲准應考。

至於接獲強制公告的考生，如考生考試未取得檢測結果，只要考試當日快測為陰性，可如常應考，但要在健康申報表內申報。

另外，考評局指，如考生發現自己屬密切接觸者或確診者，在非考試當日，要盡快聯絡考評局公開考試資訊中心，（辦公時間內：3628 8860；非辦公時間內：qc@hkeaa.edu.hk），由4月19日起可聯絡消防處考生專線（5211 9422 ）或抗疫的士熱線（3693 4770），安排前往竹篙灣社區隔離設施。至於考試當日發現確診或屬密切接觸者，須於6時30分前聯絡當局及抗疫的士。

考生進入竹篙灣後會被安排入住上層房間，考試當日會按指示到下層考室應考。考生在進入竹篙灣檢疫中心時，要自備文具、計算機及收音機等應試所需物品。

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責任編輯：黃悅晴