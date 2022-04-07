【特別財會】反修例事件逾萬人被捕　僅1,858人完成司法程序

▲ 反修例事件中多人被捕。（資料圖片）

2019年反修例風波中，多人因涉及暴動罪等被捕。律政司回覆立法會議員就財政預算案的提問中，提到警務處就事件已拘捕10,277人，當中1,858人已經完成司法程序。

立法會議員何君堯提問，2019年反修例風波相關的案件審訊情況、整體入罪率等。律政司回覆指，截至今年1月31日，警方共拘捕10,277人，已經完成司法程序的1,858人當中，1,465人須承擔法律後果，包括1,158人被定罪、297人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成。另有952人的司法程序仍在進行中。

被定罪人士的刑罰，包括罰款100至41,000元、賠償予受害人或受害機構120元至23萬元、緩刑12至 24個月、社會服務令60至240小時、感化令、勞教中心令、教導所令、 更生中心令、監禁4日至12年等。

律政司解釋，當收到警方提交的案件後會即時處理，包括提供法律意見和作出檢控決定，但強調警方並不是所有案件都會交予律政司，舉例指警方仍就案件進行調查，或警方認為有關案件暫時不需要跟進、沒有足夠證據等。

律政司又以理大暴動案為例，指案件在2019年11月18日發生，警方在翌日拘捕200多人，至11月20日該200多人已被落案起訴，案件已排期審訊，最早的一宗審訊將於今年3月開始，最遲的一宗審訊將於明年10月開始。

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責任編輯：蘇文軒