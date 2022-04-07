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【特首選舉】郭炳聯：深信李家超有能力為香港未來謀福祉　讚揚對方立場堅定、勇於擔當

政治 18:10 2022/04/07

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全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳。（經濟日報資料圖片）

已辭職的政務司司長李家超，正準備參加下屆特首選舉。全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，深信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

郭炳聯又指，欣悉李家超已辭職並擬參加下屆行政長官選舉，又讚揚對方投身公僕40餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職處理社會事件，，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定、勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。

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責任編輯：胡偉明

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