  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藤子不二雄Ⓐ逝世】少爺占悼念錯《多啦A夢》漫畫家　網民糾正：F走咗好耐啦

娛樂 18:01 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

藤子不二雄Ⓐ今日離世，享年88歲。

日本漫畫家藤子不二雄Ⓐ，（本名：安孫子素雄）今日（4月7日）在川崎家中離世，享年88歲。他的代表作品《忍者小靈精》、《Q太郎》等，其漫畫生涯與《多啦A夢》作者藤子·F·不二雄（本名：藤本弘）共用同一個筆名。

最新影片推介：After Class專訪

藝人少爺占在社交平台發文悼念，豈料將藤子不二雄Ⓐ與藤子·F·不二雄混淆，上載了一張《多啦A夢》的圖片，並留言謂：

謝謝你令沒有兄弟姊妹的我童年過得不孤單。#人人期望可達到 #我的快樂比天高 #藤子不二雄

獨力創作《多啦A夢》的藤子·F·不二雄，早於1996年9月23日已逝世，終年62歲。

少爺占貼文一出即引來大批網民留言糾正，「F走咗好耐啦，今次嗰位A嚟」、「藤子·F·不二雄之前已走了...」當他得悉後已把貼文急急刪掉。

兩位藤子不二雄從小學已認識，就學時期已一起創作漫畫，並向做漫畫家的夢想進發。二人在高中畢業後搬到東京發展漫畫事業。直到1987年，兩人因創作風格有分歧而拆夥，分別以藤子不二雄Ⓐ及藤子·F·不二雄為筆名。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大整蠱】「後生仔」+艾粒夾計整蠱林穎彤　鄭融扮遺失小狗Bella嚇到爆喊【有片】
11:06 2021/04/21
【大整蠱】「後生仔」+艾粒夾計整蠱林穎彤　鄭融扮遺失小狗Bella嚇到爆喊【有片】
【同煲同BLOW】少爺占當奴睇BL劇吸收「腐能量」　艾粒聲演男男戀麻利徹底崩潰
17:05 2021/10/13
【同煲同BLOW】少爺占當奴睇BL劇吸收「腐能量」　艾粒聲演男男戀麻利徹底崩潰
少爺占棟篤笑AnsonBean折骨Ben力撐　YIMYIM回歸七師傅教催運
12:55 2021/10/22
少爺占棟篤笑AnsonBean折骨Ben力撐　YIMYIM回歸七師傅教催運
【愛上Zoom】少爺占7歲仔讀宣道國際學校愛上網課　揭暖心原因︰在家可以見爸媽
17:59 2022/02/09
【愛上Zoom】少爺占7歲仔讀宣道國際學校愛上網課　揭暖心原因︰在家可以見爸媽
【Chill Club】MIRROR七子入圍年度男歌手獎　年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首
12:29 2022/03/26
【Chill Club】MIRROR七子入圍年度男歌手獎　年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首

你可能感興趣

【大整蠱】「後生仔」+艾粒夾計整蠱林穎彤　鄭融扮遺失小狗Bella嚇到爆喊【有片】
11:06 2021/04/21
【大整蠱】「後生仔」+艾粒夾計整蠱林穎彤　鄭融扮遺失小狗Bella嚇到爆喊【有片】
【同煲同BLOW】少爺占當奴睇BL劇吸收「腐能量」　艾粒聲演男男戀麻利徹底崩潰
17:05 2021/10/13
【同煲同BLOW】少爺占當奴睇BL劇吸收「腐能量」　艾粒聲演男男戀麻利徹底崩潰
少爺占棟篤笑AnsonBean折骨Ben力撐　YIMYIM回歸七師傅教催運
12:55 2021/10/22
少爺占棟篤笑AnsonBean折骨Ben力撐　YIMYIM回歸七師傅教催運
少爺占 多啦A夢 網絡熱話 日本 社交平台 東京

最高瀏覽

【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
17:15 2022/04/06
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監