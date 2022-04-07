【藤子不二雄Ⓐ逝世】少爺占悼念錯《多啦A夢》漫畫家　網民糾正：F走咗好耐啦

▲ 藤子不二雄Ⓐ今日離世，享年88歲。

日本漫畫家藤子不二雄Ⓐ，（本名：安孫子素雄）今日（4月7日）在川崎家中離世，享年88歲。他的代表作品《忍者小靈精》、《Q太郎》等，其漫畫生涯與《多啦A夢》作者藤子·F·不二雄（本名：藤本弘）共用同一個筆名。

最新影片推介：After Class專訪

藝人少爺占在社交平台發文悼念，豈料將藤子不二雄Ⓐ與藤子·F·不二雄混淆，上載了一張《多啦A夢》的圖片，並留言謂：

謝謝你令沒有兄弟姊妹的我童年過得不孤單。#人人期望可達到 #我的快樂比天高 #藤子不二雄

獨力創作《多啦A夢》的藤子·F·不二雄，早於1996年9月23日已逝世，終年62歲。

少爺占貼文一出即引來大批網民留言糾正，「F走咗好耐啦，今次嗰位A嚟」、「藤子·F·不二雄之前已走了...」當他得悉後已把貼文急急刪掉。

兩位藤子不二雄從小學已認識，就學時期已一起創作漫畫，並向做漫畫家的夢想進發。二人在高中畢業後搬到東京發展漫畫事業。直到1987年，兩人因創作風格有分歧而拆夥，分別以藤子不二雄Ⓐ及藤子·F·不二雄為筆名。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4