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【全民快測】工銀亞洲鼓勵全行員工進行全民快測　冀及早切斷病毒傳播鏈

社會 18:16 2022/04/07

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工銀亞洲鼓勵全行員工於4月8日至10日一連三日自我進行快速抗原測試。（資料圖片）

政府鼓勵市民由明日（8日）起每天進行一連三日的「全民快速檢測」。工銀亞洲今日（7日）表示，將鼓勵全行員工於4月8日至10日一連三日自我進行快速抗原測試，全力支持特區政府穩控疫情。

工銀亞洲表示，期望「全民快速檢測」能早切斷病毒傳播鏈，幫助政府制訂進一步的抗疫措施，冀結合全港眾志成城的力量，早日戰勝疫情。

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記者：黃穎津

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