【全民快測】工銀亞洲鼓勵全行員工進行全民快測　冀及早切斷病毒傳播鏈

▲ 工銀亞洲鼓勵全行員工於4月8日至10日一連三日自我進行快速抗原測試。（資料圖片）

政府鼓勵市民由明日（8日）起每天進行一連三日的「全民快速檢測」。工銀亞洲今日（7日）表示，將鼓勵全行員工於4月8日至10日一連三日自我進行快速抗原測試，全力支持特區政府穩控疫情。

工銀亞洲表示，期望「全民快速檢測」能早切斷病毒傳播鏈，幫助政府制訂進一步的抗疫措施，冀結合全港眾志成城的力量，早日戰勝疫情。

最新熱門影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津