【NFT】曾俊華率先擁有首個自家NFT　支持文化創意投入區塊鏈技術

▲ 曾俊華也有加入腦魔NFT創作大賽。

大玩二創的香港本地NFT（非同質化代幣）項目NOMORECLUB近日正式登場！概念靈感來自高登討論區公仔腦魔（NOMORE），並獲得高登正式授權，今個月將於OpenSea發行 5,000個百變造型版本，同步更有腦魔NFT創作大賽，邀請名人、KOL一齊參加，一向支持科創的前財爺曾俊華也有加入。



即將於4月內發行第一批 NFT 的 NOMORECLUB，第一擊將會有 5,000 個腦魔以 ERC721A 格式發行。改良後的 ERC721A 格式能有效減少同一交易時鑄造（mint） 多張 NFT 的 gas fee，節省了交易的費用。每隻腦魔 NFT 均透過演算法隨機把稀有程度不同的面容、手、衣服、背景等共 200 多個獨特特徵組合而成，帶給你抽蛋的驚喜和快感。

首1,000名white list 成員更可以五折入手（折後約0.09 ETH）。每款腦魔 NFT 均獨一無二，一眾名人潮人也爭相熱捧，齊齊洗濕隻腳！，讓人人都可以 create to earn，發揮創意之餘亦可為荷包增值！

▲ 在美國紐約時代廣場插旗展示大型腦魔作品，

NOMORECLUB亦於上週首度衝出香港，在美國紐約時代廣場插旗展示大型腦魔作品，更會按計劃陸續登陸全球各大城市，和世人一同分享腦魔故事。

為了增加與粉絲互動及激發大家的的創意，NOMORECLUB最近舉辦活動主打 create to earn ，邀請粉絲分享各自設計的腦魔，再通過DAO官方驗證成為 NOMORECLUB legendary NFT新設計，在4月10日之前人人都可以遞交作品。

▲ 曾俊華設計的個人NFT。

成功入選就可以得到免費 airdrop，賺取該作品 2022 年一半的版稅收入，更能自動加入 white list 和成為 NOMORECLUB Legendary 會員，簡直是所有設計愛好者的福音！

前財政司司長、人稱「薯片叔叔」的曾俊華都有玩。他已率先擁有屬於他的腦魔NFT，並且在個人社交平台分享這個獨一無二的設計。造型照足曾俊華髮型、眼鏡之餘，還拿著一筒薯片及做出其發明的心心手勢，非常過癮！他認為如果能把 NFT 概念用於支持文化創作，能加強區塊鏈技術在港的應用性，對本港的 Fintech 發展與普及也絕對是一件好事。

▲ 模特兒松岡李那創作的NFT。

另外，網絡女神 樊沛珈（Ah Gi）、日籍模特兒 松岡李那（Linah Matsuoka） 、獲封「杰寧公主」的節目主持 潘杰寧（Kelena Poon）、大馬時尚名媛 陳雪鈴（Chryseis Tan）及創作歌手黃妍（Cath Wong）都是星級玩家之一，她們紛紛在 IＧ分享腦魔 NFT。

記者：陳家昌

