【強制檢測】再多25處所納入強檢　涉大圍金獅花園金華閣、新蒲崗采頤花園11座等【附名單】

▲ (譚以諾攝)

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，再有25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月8日至9日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢被納入強檢的大廈如下：

青衣長亨邨亨怡樓

九龍城德朗邨德琦樓

牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

荃灣石圍角邨石翠樓

黃大仙竹園北邨松園樓

筲箕灣耀東邨耀安樓

屯門友愛邨愛明樓

荃灣楊屋道 138 號樂悠居

大圍金獅花園 1 期金華閣

新蒲崗采頤花園 11 座

大圍新翠邨新偉樓

粉嶺華明邨耀明樓

慈雲山慈安苑安康閣

葵涌葵盛西邨 8 座

秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

香港仔田灣邨田澤樓

薄扶林華富邨華泰樓

天水圍天逸邨逸濤樓

屯門澤豐花園澤泰樓

大圍美田邨美秀樓

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

深水埗富昌邨富潤樓

牛頭角安基苑基康閣

大埔頌雅苑頌美閣

東涌逸東(二)邨瑞逸樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：郭詩詩