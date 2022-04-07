【消費券1萬】首輪5000元消費券市民冀用於日常起居　盼政府以現金方式發放

▲ 政府今日開始派發首輪5000元電子消費券。（梁偉榮攝）

政府今日（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，不少市民都表示希望將消費券用於日常生活起居，也有人期望政府可改以現金方式發放消費券。

銷售員黃先生表示，他以八達通接收政府消費券，會用於日常飲食和交通費用。他不覺得消費券限制多，表示有多種電子支付途徑可接收消費券。他認為以八達通接收很方便，可於家中附近超級市場消費。

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從事飲食業的李先生同樣以八達通接收消費券。他會將消費券用於日常飲食和跟朋友聚會。他又指，因看新聞發現，很多人於便利店及地鐵收取消費券，故他會等明日人流較少時，才到便利店拍卡領取消費券。

從事飲食業的黃小姐則覺得領取消費券很方便，有多種電子錢包可接收，而她則以支付寶接收消費券。她表示消費券會用於日常飲食及交通費用，亦會考慮用於添置家具等。惟她表示，希望政府可考慮以現金方式發放，因現金較方便靈活消費，亦可以支付水電費及租金等其他開支。

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記者：黃傑偉