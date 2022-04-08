【孝順仔】白血病母親需幹細胞移植保命　10歲仔抽30支血配對：希望救媽媽

▲ 內地一名白血病母親需幹細胞移植，10歲仔抽30支血配對，希望救媽媽。

小朋友年紀小小也會盡孝道，內地有一名10歲男孩，知道患有白血病的媽媽需要幹細胞移植保命，平時怕痛的他，為了媽媽，甘願忍痛被抽30支血作配對，兩母子的血幹細胞配對吻合，媽媽將接受進一步治療，兒子期盼媽媽康復回家，一家人齊齊整整。

兩孩媽媽患急性白血病

綜合內地媒體報道，安徽安慶市一名兩孩媽媽、32歲的曹美霞在2020年7月某日，腿上撞到出現瘀青，好久都沒有消退，更反而擴大了，她去了多間醫院檢查，確診患有急性白血病。其丈夫曹送長期陪著妻子在蘇州治療，他的父親在15年前患白血病去世，他下定決心不讓悲劇重演，陪著妻子抗病。

▲ 10歲男童希望救媽媽。（微博圖片）

兩夫妻育有2兒子，將孩子留在老家交由長老照顧。為了醫治白血病，曹氏一家花了不少錢，靠之前做生意的積蓄及親友捐款。曹美霞的治療過程不順利，化療過程中全身多處器官數次感染，出現併發症，病情不穩。

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嘗試造血幹細胞移植

早前，醫生建議曹美霞嘗試造血幹細胞移植，而曹美霞有個弟弟，可惜姐弟沒有配對成功，而其他親友亦不適合。夫妻想到大兒子軒一，醫生亦指10歲的軒一在體重和年齡都符合當地醫學捐獻造血幹細胞的條件，抱著嘗試的心態，夫妻讓大仔在老家抽血，再寄到蘇州做配對，結果配對成功。

▲ 一家四口因病而分離。（微博圖片）

軒一在3月6日到了蘇州作準備進一步身體檢查，爸媽一直覺得大仔嬌生慣養，但自從媽媽生病後，他變得懂事，成績在班級名列前茅，而抽血時更表現得很勇敢。爸爸指出，

以前他在老家體檢的時候都不太配合，這次在醫院前後抽了30管血，兒子都沒叫過一聲痛。

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10歲仔默默忍痛抽30支血

媽媽曹美霞說到家人受苦、照顧她而疲累，以及見到孩子的成長和改變，忍不住落淚。大仔很懂事地說：

因為媽媽生了我，我希望自己可以救媽媽。媽媽治好了，就可以回家陪我了，這是我最開心的事。

目前，醫生對曹美霞的情況做全面評估，一旦通過評估，就可以進行造血幹細胞移植。雖然治療過程艱辛，但夫妻相信一定能夠治好，「家裡還有兩個小孩在等我們回家」，希望一家四口團聚。

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責任編輯︰王明芳