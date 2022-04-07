【大學排名】中大醫學院全球排名躍升至第29位　首次超過港大醫學院

▲ 中大醫學院全球排名躍升至第29位，首次超過港大醫學院。（資料圖片）

2022年度國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）出爐，中大醫學院全球醫學院排名再創歷年新高，較去年躍升11位至第29位，首次晉身全球30大；不但成為全港之冠，亦在亞洲區位列第二。同時，亦是由次排名超過港大醫學院，港大醫學院較去年下跌1位，今年全球排名第40位。

中大醫學院院長陳家亮教授表示，中大醫學院以短短40年歷史躋身全球30大，排名於5年間持續躍升近20位，與國際頂尖學府並列，感到十分鼓舞。這個成果，全賴多年來醫學院師生、科研人員、教職員以及校友在醫學教育、科研和臨床服務方面的卓越成就，獲到認同。他說，是次排名亦涵蓋新冠肺炎期間中大醫學院的各項學術和研究數據，

衷心感謝全體教職員和科研人員在疫情期間的積極付出及努力不懈。未來我們將會繼續努力，期盼能在醫學教育、研究及醫療技術上作出更大貢獻，造福社會、守護民康。

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責任編輯：李榮忠