【復課】教育局研學校出現零星確診毋須停課　楊潤雄：最密或要求學生日日做快測

▲ 教育局正跟衞生專家商討，或要求學生最密「日日做」快速測試，令學校毋須再因為出現1、2宗確診個案而立即停課。（資料圖片）

教育局長楊潤雄今日（7日）向立法會透露，初步考慮全港學校本月底起分階恢復半日面授，局方正跟衞生專家商討修訂指引，或要求學生最密「日日做」快速測試，除為學校締造更安全環境，學校亦毋須再因為出現1、2宗確診個案而立即停課，完成修訂後會在復活節假期前公布。

立法會教育事務委員會今日以視像會議討論學校防疫抗疫措施，議員田北辰指目前距離局方公布最早復課日期4月19日，僅餘2周，質問局方為何未能立刻公布有關具體安排。

楊潤雄回應指，疫情持續兩年多，開學前要清潔校園及準備防疫物資等工夫「唔會少」，惟他透露學校防疫指引的一項重大改變，是學校出現確診個案的應變措施，由於第5波疫情跟以往不同，確診數字相當高，「以往有一個（學生確診）已經要停課，附近同學列密切接觸者，係咪仲應該咁睇呢？」

他續說，希望透過一些措施，舉例如利用快速檢測「做密啲」，令環境更加安全，以減低校內確診個案對上課的影響，以回應學界訴求，惟需要花時間跟衞生防護中心及專家商討細節。

被問到會否向基層學生派發快測包，楊潤雄稱現時快測使用普遍、市面供應多，提及「如果我哋需要大量使用快速測試，例如日日做、隔日做」，局方定會考慮照顧貧困家庭的需要。

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記者：馮琪雅