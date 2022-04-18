【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處

▲ Sica大方不介意被封白卡主席：「最重要大家開心！」

舉辦了4屆的《全民造星》塑造出偶像組合、當紅歌手，同時亦為不少參賽者鋪上進入娛樂圈的道路。現年21歲的Sica（何洛瑤）在《全民造星IV》以日系二次元少女在觀眾心中留下印象，雖然在40強止步，但因為在網上有眾多支持者、成為「還我系列」的一份子，並獲ViuTV賞識簽約成旗下藝人。

然而這位經常「跳掣」、被封為「白卡主席」的Sica，似乎是希望用瘋癲狂放的一面，來遮掩她缺乏自信的內心。

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自知並不完美

所謂的「還我系列」，是觀眾不滿支持者在《造星IV》中早早被淘汰，於是在討論區高呼還我參賽者。當中，40強止步的Sica「還我」呼聲甚高，甚至在最後20強記者會上，無份出席的Sica仍獲大批粉絲到場舉牌造勢。

Sica接受TOPick專訪坦言，對於被寵幸其實又驚又喜：「一開始知道時，比起開心，我的心虛和擔心更加大，擔心會被人鬧，覺得還有很多值得支持的人，為何選擇我呢？」

▲ （陳詠琪攝）

經過一後時間沉澱，她表示：「現在的我正在接受，雖然有許多不明白，例如不明白為何這麼多人喜歡我，喜歡到出錢、出力、出心機去捧場。現在是未必明白自己吸引的地方，但在努力接受中，覺得當我接受了別人會開心、我想別人會開心。」

Sica雖然有不少支持者，但坦言自信不夠是她一直以來的問題：「正在學習和自信相處，有時覺得自信未必從姿態中呈現，最近對自信的看法是，知道自己的弱處、接受自己並不完美，而非埋怨自己的不好。」

直率的她更承認唱歌是其弱處之一：「雖然我很喜歡唱歌，但聲底較薄又不太懂運氣，所以現在都在努力學習中。」

「白卡主席」

受著二次元文化影響，加上喜歡以誇張的言行去表達自己，Sica被封為「白卡主席」（形容精神有問題），她聞言馬上「戲精上身」，以超誇張的反應辯解：「簡直是氣憤！我擺明是走認真路線，甚麼白卡主席？不能接受！好生氣！我應該是認真文靜溫柔賢良淑德美少女。」

回到「認真mode」，有些網友只看到她的直播精華片就斷定她是「白卡」，大方的Sica未有因此覺得不公平：「一個人有好多面，那個也是其中一部份的我，所以不會覺得不公平，因為即使用上一輩子也難以完全了解一個人，就看大家喜歡哪一個我。無可能強求觀眾怎樣去接受我，選擇權不在自己手上，最重要大家開心。」

▲ （陳詠琪攝）

朋友推薦參加造星

原來當初決定參加《造星IV》，是因為缺乏自信的Sica獲朋友推舉和支持，直到結束比賽後，也是因為朋友覺得她適合在這行發展，Sica才下定決心簽約。

但一提及家人，Sica半開玩笑地謂：「媽媽說她也想參加《造星》，她很喜歡姜濤，會關心我有無見到姜濤，她應該喜歡姜濤比喜歡我多，已經習慣了，但千萬不要讓我媽看到這訪問內容。」

自爆讀書時因沒有剃嘴邊汗毛而被朋友改花名做「牙鬚」的Sica，被問到參賽及正式入行後有否更加注重儀容，她即講笑地謂：「無，不論甚麼角度我都美。」

Sica覺得參賽後最大的改變是在性格方面：「我本來是個內向的人，雖然很喜歡說話，但俗世會說那是『發癲』，但在我口中會稱之為『跟自己溝通』。經過《造星》後覺得自己開放、外向了，對著初見的人也可以主動說話。」

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只是暫停非放棄

凡事一家有得有失，問她參賽要放下甚麼的東西，Sica想得正面：「覺得是暫停而非放棄，例如本身的Cafe工作。當初想更多表演機會和喜歡這文化才去做女僕Cafe，在Cafe只要不涉及髒話都可表演，我最拿手吹牧童笛，亦試過唱《大懶堂》。參加《造星》只是將喜歡表演這回事搬到另一舞台，跟Cafe的同事一直保持聯絡，他們都很歡迎我回去玩。」

Sica雖然喜歡Cafe文化，但揚言不會「重操故業」：「可能我較貪心，想走得更遠。一直定下的目標是感染別人，透過我的故事去令人開心、得到訊息，所以應該會繼續去做創作者，不限於歌曲還是畫畫去做作品，最重要是想受眾更多，可能無參加《造星》的話我會成為一個畫家。」

場地：2+studio

記者：陳心怡