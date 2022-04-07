【復課】港大專家指復課後現個案無需再停課　「否則全港學校好快又停課」

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全港學校最快於今個月19日逐步復課，教育局局長楊潤雄今日（7日）透露最新考慮的分階段復課安排，擬安排小學高年級率先恢復半日面授課堂。詳情請見【下一頁】

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅建議，於復課初期應先提供半日課，學生進入校園時需量度體溫，校內需持續帶上口罩，不提供午膳，惟如每日返校前進行快速測試，長遠成本昂貴，故無需日日快測。

不過他提到，如檢測陽性或已有症狀學生，應一直留家，直至兩次快測陰性，方可回校上課。問到學校出現個案需否再停課，孔繁毅認為如有個案就需停課，全港學校好快就需再停課，認為即使有個案亦無需停課。

孔繁毅又稱，應鼓勵所有學童完成接種兩劑疫苗，否則家長應理解學童復課後會有感染風險。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指未有參與相關討論，料衞生署或以一定比例學童感染作決定，惟認為只要學童接種率夠高，就無需擔心。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於疫情記者會提到，復課後再停課標準，需視乎當時疫情狀況及風險評估，有關復課細節仍與教育局商討，有詳情會再公布。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡