  • 23°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 20:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】WeChat Pay：派發消費券過程流暢　已與商戶夥伴準備各項優惠

社會 20:07 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

WeChat Pay：派發消費券過程流暢，已與商戶夥伴準備各項優惠。（梁偉榮攝）

政府派發1萬元電子消費券，第一期5,000元電子消費券今日起發放，WeChat Pay HK表示，已於今日凌晨12時向用戶派發第一階段的5,000元消費券，過程流暢，用戶亦會收到信息提醒消費券已發放，可以開始使用消費券。

WeChat Pay HK表示，用戶收到消費券後，可以在WeChat Pay HK的「政府消費券」頁面，開啟消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣款服務，接下來乘搭港鐵時將會優先由消費券扣款，享受快捷、無接觸的支付。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港第五波疫情持續，5,000元消費券派發後，用戶安在家中亦可在線上購買生活所需，一起同心抗疫。與此同時，WeChat Pay HK攜手商戶夥伴準備各項優惠，用戶已可前往「政府消費券」頁面領取商戶優惠券，更多豐富優惠將陸續上線，疫情緩和後一同以消費振興經濟。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【消費券1萬】有市民稱消費券會用於日常起居　盼政府以現金方式發放
今日 18:28
【消費券1萬】有市民稱消費券會用於日常起居　盼政府以現金方式發放
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
今日 12:00
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
【消費券1萬】八達通預告4月21日後推消費券優惠　總監：現時市道不利實體店推廣宣傳
今日 16:13
【消費券1萬】八達通預告4月21日後推消費券優惠　總監：現時市道不利實體店推廣宣傳

你可能感興趣

【消費券1萬】有市民稱消費券會用於日常起居　盼政府以現金方式發放
今日 18:28
【消費券1萬】有市民稱消費券會用於日常起居　盼政府以現金方式發放
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
今日 12:00
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
【消費券1萬】八達通預告4月21日後推消費券優惠　總監：現時市道不利實體店推廣宣傳
今日 16:13
【消費券1萬】八達通預告4月21日後推消費券優惠　總監：現時市道不利實體店推廣宣傳
電子消費券 疫情 治療 經濟 微信支付 香港 Fintech 金融

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
今日 16:04
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
17:15 2022/04/06
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
【金宵大廈2】伍詠薇逼蘇皓兒扮慘呃資助　取材自美國母親虐女20年真人真事
今日 11:20
【金宵大廈2】伍詠薇逼蘇皓兒扮慘呃資助　取材自美國母親虐女20年真人真事