【消費券1萬】WeChat Pay：派發消費券過程流暢　已與商戶夥伴準備各項優惠

▲ WeChat Pay：派發消費券過程流暢，已與商戶夥伴準備各項優惠。（梁偉榮攝）

政府派發1萬元電子消費券，第一期5,000元電子消費券今日起發放，WeChat Pay HK表示，已於今日凌晨12時向用戶派發第一階段的5,000元消費券，過程流暢，用戶亦會收到信息提醒消費券已發放，可以開始使用消費券。

WeChat Pay HK表示，用戶收到消費券後，可以在WeChat Pay HK的「政府消費券」頁面，開啟消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣款服務，接下來乘搭港鐵時將會優先由消費券扣款，享受快捷、無接觸的支付。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港第五波疫情持續，5,000元消費券派發後，用戶安在家中亦可在線上購買生活所需，一起同心抗疫。與此同時，WeChat Pay HK攜手商戶夥伴準備各項優惠，用戶已可前往「政府消費券」頁面領取商戶優惠券，更多豐富優惠將陸續上線，疫情緩和後一同以消費振興經濟。

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責任編輯：李榮忠