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【國家安全】國安處昨日拘6人涉作出具煽動意圖作為罪　暫控兩男女明日上午提堂

社會 20:26 2022/04/07

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國安處昨日拘6人涉作出具煽動意圖作為罪，暫控兩男女明日上午提堂。（資料圖片）

警務處國家安全處昨日（6日）拘捕年齡介乎32至67歲的4男2女，他們涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。

國安處今日（7日）暫控一名59歲男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及一項「發表煽動文字」罪。另外一名67歲女子則被暫控一項「發表煽動文字」罪。

案件將於明日（8日）上午在西九龍裁判法院提堂；其餘被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

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責任編輯：李榮忠

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