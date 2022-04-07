【保就業2022】政府提6大修訂建議　經民聯歡迎政府接納聯盟建議完善計劃

▲ 政府就新一輪「保就業」有六大建議。（馮漢柱攝）

第五波新冠肺炎疫情重創各行各業，行政長官林鄭月娥今日（7日）宣布完善「2022保就業」計劃，當中接納經民聯和業界提出的多項建議，包括放寬補貼員工薪酬上限和優化企業「受限名單」等，經民聯對此表示歡迎和支持。經民聯認為，完善版保就業涵蓋的行業更廣更闊，受惠人數亦大增至174萬，有助保住更多打工仔的飯碗，並提振企業經營信心。

經民聯表示，本港中小企受到新冠疫情海嘯式衝擊，不少已瀕臨倒閉，大批打工仔的飯碗恐怕不保，經民聯早前多次建議推出優化版「保就業」，並在政府公布「2022保就業」後持續聆聽和反映工商界意見，向當局提出完善「保就業」計劃的建議。經民聯歡迎特區政府從善如流，接納聯盟和業界的意見，包括不再設立獲補貼員工的月薪上限、放寬補貼員工人數上限、不再設「剔除行業」名單等，為企業和打工仔作出進一步支援。

經民聯指出，第五波疫情仍未消退，許多行業已暫停營運一段時間，中小企正處於水深火熱的困境，聯盟促請特區政府評估最新的經濟環境和數據，考慮適時加碼，延長「2022保就業」的期限。經民聯同時促請當局簡化程序，加快審批發放「救命錢」，解決中小企的燃眉之急，讓企業和市民有信心「撐下去」戰勝疫情。

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