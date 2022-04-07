【內地支援】今再多6名內地專家抵港　接替早前來港的5位專家

▲ 今再多6名內地專家抵港，接替早前來港的5位專家（ 食物及衞生局提供）

今日（7日）再多6名由中央派遣的內地疫情防控專家到港，由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領，他們將接替早前來港的其中5位專家，協助香港進行流行病學調查和分析，並指導相關疫情防控工作。

今日到港的專家尚包括山東大學公共衞生學院院長李士雪、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩、中國疾病預防控制中心公共衞生管理處助理研究員唐小哲、廣東省疾病預防控制中心主任醫師孟瑞琳和廣州市疾病預防控制中心副主任醫師馬曉薇；食衞局局長陳肇始、食衞局副局長徐德義和衞生署署長林文健在深圳灣口岸歡迎。

陳肇始表示，雖然近日陽性檢測個案數字已經有下降趨勢，但基數仍然不少，認為繼續借助內地專家抗撃新冠疫情的經驗，與他們共同探討控制第五波疫情現階段的策略和措施，有助盡快完全遏止本港的疫情。

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責任編輯：鄧凱文





