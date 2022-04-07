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【疫苗接種】今日有3.3萬名市民接種疫苗　逾291萬人已打3針

社會 21:32 2022/04/07

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（陳國峰攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（7日）單日再多33,037人接種新冠疫苗，當中有3,618人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾32.5萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口61.8%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,536萬劑，累計逾621.6萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口92.3%；另累計576.4萬人已打次針，佔85.6%；另有約291.5萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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