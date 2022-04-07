【死亡個案】患哮喘27歲男上月中染疫昨離世　孔繁毅：較大機會自身疾病所致

▲ 患哮喘27歲男上月中染疫昨離世，孔繁毅：嚴重哮喘屬染疫現併發症高危因素 （資料圖片）

本港第5波疫情持續，今（7日）再多97宗死亡個案，其中患有長期哮喘的27歲男病人，曾多次因哮喘入院及於深切治療部留醫，3月18日出院時核酸為陽性，但病毒量低，回家後情況穩定，昨日他突然在家中暈倒，送院搶救無效。有專家指嚴重哮喘屬染疫後引發併發症的高危因素，確實死因仍需更多臨床及肺部X光等資料才可再作判斷。

該名患有長期哮喘的27歲男病人，沒有接種疫苗記錄，曾多次因哮喘入院及於深切治療部留醫。3月16日至18日曾因哮喘病發入東區醫院，3月16日快測一次呈陰性，不過18日出院時核酸為陽性，詳情請看：下一頁。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅解釋，嚴重哮喘屬染疫後引發併發症的高危因素，27歲男病人Ct值高逾40已可視作陰性，亦即是已痊癒，惟認為確實死因仍需更多臨床及肺部X光等資料才可再作判斷。

不過他指出，患者出院後近1個月仍有自然感染抗體，料不屬重覆感染，且患者本身哮喘病情一直不穩，亦未接種疫苗，較大機會因自身哮喘發作所致。

至於為何入院首次核酸檢測陰性，三日後再檢測則呈陽性，孔繁毅相信首次檢測結果或涉假陰性。中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，有關個案應該是曾經感染的復陽個案，並無傳播性。

最新熱門影片：【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡