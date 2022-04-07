【爆竊案】西九龍區學校及地盤爆竊案自3月中增多　外籍男涉9宗案被捕

西九龍區內發生多宗學校及地盤爆竊案，警方昨（6日）在深水埗拘捕一名22歲外籍男子，涉嫌爆竊、無牌管有槍械及藏有攻擊性武器被捕，正被扣留調查。

警方指，西九龍總區刑事部留意到自3月中旬起，區內發生多宗學校及地盤爆竊案件，當中有現金及電腦等財物被盜去，經深入調查後，鎖定一名涉案的外籍男疑犯。

西九龍總區重案組第四隊人員昨日下午在深水埗區進行埋伏，成功拘捕該名22歲外籍男子，在其背包內檢獲一個電孤打火機及一把約18厘米長的摺刀。該名男子涉嫌爆竊、無牌管有槍械及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

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調查顯示，被捕男子至少涉及發生在西九龍區內9宗的爆竊案，損失財物總值約17.3萬元。而警方亦成功在深水埗區內一間店鋪起回2部懷疑被盜去的電腦。案件交由西九龍總區重案組第四B隊跟進。

警方稱，因應疫情關係，政府較早前調整了本學年上課安排，將暑假提早至3月及4月。賊人有機會趁學校假期，潛入學校偷取財物，當中以電腦及電子器材為主，呼籲教職員應盡量避免存放貴重財物在校內。

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責任編輯：蘇文軒