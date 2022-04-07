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【同行互毆】東涌逸東邨外賣員揮頭盔打架　警方拘捕2名南亞裔男

社會 22:20 2022/04/07

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（互聯網）

網上流傳一段短片，大嶼山東涌逸東邨有2名駕駛電單車的疑似外賣員大打出手，雙方互以頭盔攻擊、扭打一團。警方就事件主動調查，拘捕2名南亞裔男子。

警方稱，留意到昨日（6日）在社交媒體上流傳一條手機短片，片中有2名非華裔男子在大嶼山逸東邨悅逸樓外打架，遂主動展開調查。

警方今日（7日）在大嶼山警區拘捕該2名男子，年齡分別為36及40歲，他們涉嫌在公眾地方打架，他們已獲准保釋候查。調查顯示，2人昨日傍晚約6時因瑣事爭執，其後打架，2人沒有表面傷。案件由大嶼山警區刑事調查隊第二隊調查。

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責任編輯：蘇文軒

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