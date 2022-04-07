【同行互毆】東涌逸東邨外賣員揮頭盔打架　警方拘捕2名南亞裔男

▲ （互聯網）

網上流傳一段短片，大嶼山東涌逸東邨有2名駕駛電單車的疑似外賣員大打出手，雙方互以頭盔攻擊、扭打一團。警方就事件主動調查，拘捕2名南亞裔男子。

警方稱，留意到昨日（6日）在社交媒體上流傳一條手機短片，片中有2名非華裔男子在大嶼山逸東邨悅逸樓外打架，遂主動展開調查。

警方今日（7日）在大嶼山警區拘捕該2名男子，年齡分別為36及40歲，他們涉嫌在公眾地方打架，他們已獲准保釋候查。調查顯示，2人昨日傍晚約6時因瑣事爭執，其後打架，2人沒有表面傷。案件由大嶼山警區刑事調查隊第二隊調查。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒