【進軍美國】吳建豪出英文碟MV曝光　自爆任安志杰子女契爺

▲ 吳建豪推出新英文大碟。

吳建豪（Van Ness Wu）愚人節官宣進軍國際，將於Virgin Music發行全英文專輯。今日（7日）Van Ness從L.A.越洋連線，盛大舉辦英文專輯全亞洲媒體線上聽歌會，侃侃而談從亞洲唱到美國的心路歷程及創作理念，更大公開首支英文單曲《CHILL》音樂錄影帶MV。

吳建豪提到新作《CHILL》，感懷情感地說：「『Chill』是英文放鬆的意思，也代表我近年心境上的狀態。有些時候不用多做、多說甚麼，只要保持輕鬆的態度、享受生活，一切都會很Chill！ 」

▲ 場景選在加州一望無垠的沙漠，很Chill的吳建豪和外國女模有車內親密戲。

吳建豪越洋與全亞洲媒體分享英文專輯新歌，提到隻身在美國進行企劃作業，不僅身兼MV總監，一手包辦助理、場記、造型、剪接、行政等事務，還要充分與導演溝通，再全力投入拍攝，可說是火力全開！

全球籠罩在疫情中，吳建豪在隔離時潛心投入音樂創作，近期交出英文專輯成績單，並透露最近都在練習打靶，著迷於射擊運動（Completion shooting Run and Gun），全程使用手槍實彈射擊。

▲ 首支英文單曲《CHILL》。

吳建豪笑說：「一直有拍攝動作片的夢想，剛好也藉遊戲做好訓練，超前部署一下！」此外，吳建豪也提到自己最愛小孩和寵物，有為自己的愛犬開了一個專屬帳號，「把狗狗的照片都放到裡面，想念時就可以隨時找出來看。」

他也透露好友安志杰（Andy）小孩出生，「我馬上飛到芝加哥，隔天就把baby抱在懷裡。」他渴望也能有自己的小孩，嚮往孩子們在身邊圍繞，目前他先擔任好友兒女的乾爹，目前是6個小孩的乾爸爸！

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