【第五波疫情】劉宇隆：感染Omicron或影響中樞系統　瑪麗醫院一染疫童報稱有幻覺

▲ 劉宇隆指感染Omicron或影響中樞系統，透露瑪麗醫院一染疫童報稱有幻覺（資料圖片）

第5波疫情至今已有8名兒童染疫亡，醫管局專家小組分析後認為有6人涉因染疫直接或間接致命；另有一名14歲男童高處墮下亡，專家暫未可斷定是否與染疫有關，惟提出感染Omicron較流感更易影響中樞神經系統，甚至會出現幻覺。

小組至今亦接獲13名染疫童，於康復後2至6周內有「多系統發炎綜合症」，當中7人需深切治療，呼籲兒童盡快接種疫苗，避免染疫或出現重症。

醫管局兒科中央統籌委員會專家小組分析至今接獲的8宗兒童死亡個案，有3人是染疫致死，其中沒病史的3歲女童及11個月大女嬰染疫後，均出現發燒、抽筋、腦發炎。另有2宗仍需待更多數據分析，包括由高處墮下的14歲青少年。

小組專家之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱，14歲患童高處墮下亡，本以為與染疫無關，惟近日瑪麗醫院亦有一名染疫小童報稱有幻覺，認為或與感染Omicron後影響中樞神經系統有關，現未能肯定14歲童離世與染疫關係。

專家小組亦分析至今接獲13宗染疫童康復後，出現「多系統發炎綜合症」，涉及3歲至11歲沒自身疾病兒童，於康復後2至6周，出現心臟衰竭、肝炎、​血凝固問題、頸淋巴腺腫大、皮膚出現紅疹等症狀，有7名患童更須深切治療。有7名患童未有接種疫苗，4童於首劑後短期內染疫。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，暫時未接獲成人康復後出現「多系統發炎綜合症」個案，料因兒童免疫反應較強，染疫後較易引起炎症反應所致，惟暫未掌握有關綜合症的發病率及死亡率。

他引述海外經驗指，有個案可於染疫康復後8個星期，出現「多系統發炎綜合症」，亦曾錄死亡個案；認為如病童有長期病、沒打針、病徵來得很快，如抽筋逾30分鐘，疑急性腦炎、出現上呼吸道感染，導致難以呼吸等，須盡快求醫。

連同死亡個案，及曾危殆的28名染疫兒童，全部未打齊2針疫苗，劉宇隆形容現時3至11歲兒童接種率處於6成樽頸位，強調接種3劑疫苗後，防止重症率高達98%，呼籲家長接種疫苗，保護未能打針的2歲或以下兒童。

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記者：鄧凱文