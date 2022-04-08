【打擊毒品】海關搗啟德屋苑製毒工場　檢610萬元毒品拘兩男

▲ （香港海關直播截圖）

海關今日（8日）表示，檢獲6.7公斤懷疑可卡因、霹靂可卡因及氯胺酮，毒品約值610萬元，拘捕2人。

海關指，昨日在啟德沐寧街一個私人屋苑外，截查一名可疑男子，於其身上檢獲420克氯胺酮，隨後將該男子押到附近屋苑一個單位，檢獲3公斤可卡因、1.6公斤霹靂可卡因、1.7公斤氯胺酮，以及一批製毒工具等，並拘捕單位內另一名男子。

海關毒品調查第一組高級調查主任張廣達表示，被捕兩名男子均為本地人，分別21及24歲，報稱無業。經初步調查，兩人並無黑社會背景，涉案單位懷疑為不法分子租用作製毒工場及毒品儲存中心，正了解運作了多久，而該批毒品相信供應本地市場。

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記者：余思嵐