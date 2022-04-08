【全民快測】全民自願快測首天　聶德權稱4個小秘訣確保結果準確

▲ 防疫包補漏拾遺領派發站情況。（譚以諾攝）

今日起一連3日進行全民自願快測。公務員事務局局長聶德權今日（8日）表示，今日是全城快測行動第一天，呼籲市民做快速抗原測試。

聶德權在社交平台指，要確保結果準確，做快測期間有一些小秘訣需要注意。

快測前需要小心閱讀說明書

清潔桌面及洗淨雙手

採樣前可以擤鼻

在進行檢測前才開啟測試套裝，最後，過程中不要用手觸摸採樣棒用作採樣的末端

他稱，若快測棒呈兩條線便是陽性結果，需要拍照記錄，並在24小時内通過衞生署網上平台申報。

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責任編輯：余思嵐