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【MIRROR成員】教主《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊　Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒

娛樂 10:51 2022/04/08

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《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊，Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的第8首個人單曲《Mr. Stranger》於2月底推出，MV上架至今只1個多月，已累積超過900萬點擊，為答謝一班「神徒」，Anson Lo在他的限時動態分享MV拍攝當日的花絮。

MIRROR年初宣布成員們將會在2月份推出四首作品，其中一首就是Anson Lo的第8首個人單曲《Mr. Stranger》，MV中教主化身吸血殭屍勁歌熱舞，迷倒一班「教徒」，吸引他們一再重溫。

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分享MV花絮

MV推出至今一個多月，昨晚（4月7日）已打破900萬的點教主昨晚截圖並留言：「Thank you everyone!」接著更連續分享了兩段當日MV拍攝的花絮，包括第一個拍攝的跳舞場景。

另外，教主又貼了一張手繪圖，圖中有兩個穿著紅衫的公仔，他寫道：「大家一齊著紅色~哈哈」未知是否希望眾教徒齊齊換上紅衫慶祝MV破900萬點擊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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