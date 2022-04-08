  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】屯門安定邨定康樓發現25宗陽性個案　約1.7%住戶染疫【不斷更新】

社會 12:11 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:59】屯門安定邨定康樓約1.7%住戶染疫

屯門安定邨定康樓約1429名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現25宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪780戶，當中56戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】九龍灣彩興苑彩薈閣約0.1%住戶染疫

九龍灣彩興苑彩薈閣約887名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約450戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

 

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

 

相關文章

【復課】港大專家指復課後現個案無需再停課　「否則全港學校好快又停課」
19:39 2022/04/07
【復課】港大專家指復課後現個案無需再停課　「否則全港學校好快又停課」
【打擊毒品】海關搗啟德屋苑製毒工場　檢610萬元毒品拘兩男
今日 09:00
【打擊毒品】海關搗啟德屋苑製毒工場　檢610萬元毒品拘兩男
【全民快測】全民自願快測首天　聶德權稱4個小秘訣確保結果準確
今日 09:34
【全民快測】全民自願快測首天　聶德權稱4個小秘訣確保結果準確

你可能感興趣

【復課】港大專家指復課後現個案無需再停課　「否則全港學校好快又停課」
19:39 2022/04/07
【復課】港大專家指復課後現個案無需再停課　「否則全港學校好快又停課」
【打擊毒品】海關搗啟德屋苑製毒工場　檢610萬元毒品拘兩男
今日 09:00
【打擊毒品】海關搗啟德屋苑製毒工場　檢610萬元毒品拘兩男
【全民快測】全民自願快測首天　聶德權稱4個小秘訣確保結果準確
今日 09:34
【全民快測】全民自願快測首天　聶德權稱4個小秘訣確保結果準確
衞生防護中心 衞生署 香港經濟日報 九龍灣 香港

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單