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【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助

社會 10:33 2022/04/08

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（資料圖片）

新一輪保就業計劃就6項建議作修訂，將不設僱員月薪上限及增設半額資助。勞工及福利局局長羅致光今日（8日）表示，保就業目標月底開放申請，希望可改善經濟環境。

被問到2022保就業計劃，財委會下周會審批撥款，何時可以申請及領取資助。勞福局局長羅致光接受電台訪問時指，希望4月底前進行有關申請，希望協助僱主在5至7月支付員工薪金，冀5月底開始發放有關資助。

被問到不設合資格僱員的月薪上限。羅致光指，保就業計是要幫助到僱主留下僱員，甚至在5至7月可以幫助僱主聘請更多僱員，初時有月薪3萬元限制，特別是中小微企業聘請僱員是基層僱員就會幫助更多，之後在聽取中小微企業，如創科、專業服務等，很多僱員薪酬都超過3萬元，考慮就會變得複雜，用薪酬作為一個上限，會有「舞高弄低」等的情況，並避免在設計上有困難，所以取消3萬元薪酬限制。

被問到剔除名單改稱為受限名單，申請不能超過100名僱員。他解釋因為在第五波疫情中，有不少人因隔離等有一定程度影響上班，繼而影響該公司營運，所以改用100人做法較為合理，寬鬆處理方法可幫助經濟反彈。

另外，會否再放寬1000名僱員人數獲工資補貼措施。他則稱在有限資源下，要幫最多人，永遠要劃條線，因為一個大型企業及一個中小微企業，面對疫情靈活性相差遠，在劃條線上，某一些企業到某一個水平，都是會幫助企業1000名員工，但對於有有企業可能聘請數萬甚至10多萬人，也可申請1000名僱員的工資補貼。

 

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記者：余思嵐

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