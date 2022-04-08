【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（8日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:53】

陳肇始指，新一批內地流行病學專家今午抵港，為本港提供防止疫情蔓延的建議。

【11:44】

截至昨日（7日），只為19名圍封強檢大廈的合資格的市民提供上門接種服務，聶德權不認為成效低，可為港府提供物流等經驗，能盡快為體弱群組提供接種服務。

陳肇始指，內地援港中醫團隊為本地建議了4種治療方法，如中藥治療，又指港府已推出相關治療措施，為患者提供更多的選擇。

【11:41】

有市民稱不會進行快速檢測，林鄭月娥希望這只是暫時的反映，認為不能強制市民呈交快速抗原測試結果，強調抗疫工作依賴市民合作，否則事倍功半。

【11:37】

60歲以上即日起可打第四劑，陳肇始指現時全民最少要打三針，暫未建議全民接種第四劑。

【11:35】

動員1至2萬人派防疫服務包，昨晚為止已派270萬戶，共305個服務包已派發，昨日已開展補漏拾遺的工作，89個物資補領站中，派了5萬多包，當中1.6萬由有補領卡的人士領取，餘下3.5萬包由沒有補領卡的人士領取。

【11:26】

林鄭月娥指暫未提請任命新政務司司長，研究再委任主要官員加入資格審查委員會，即看下一頁。

【11:12】

聶德權指，截至昨晚，本港接種總劑次是1536萬劑，12歲或以上有621萬人打第一針，佔該群組92.3%人口，3至11歲有逾32萬人口打第一針，佔該群組61.8%人口；654萬市民已打一針，佔該群組人口逾九成以上。576萬人打了第二針，佔12歲或以上人口85.6%；291萬人打了3針，佔合資格人口的6成。60歲或以上人士，3個月之前已接種第二劑疫苗，該組別接種率有76%。逾170萬人已夠期打第三針但仍未打。19萬60歲或以上的人士已接種第三針滿3個月。

60歲以上人士下周可網上及電話熱線中心預約打第4針，另今起可取即日籌接種，即看下一頁；預計月底前開娶全港「疫苗到戶」服務，為70歲或以上病患、行動不便者上門接種科興疫苗，即看下一頁。

4月15前為院舍安排最少2次外展隊到訪，為院友接種。上月底開始，在圍封強檢大廈的市民提供上門接種服務，3月30日至昨日（7日）為6幢樓宇共19名居民接種，當中16名屬65歲至98歲長者，其中一位屬合資格人士的同住人士，另有3位屬殘疾人士；另有9名人士已預約但因早前確診而未能接種。

【11:06】

陳肇始表示，已接種疫苗的新冠患者死亡率較低，又指第五波疫情新冠死者九成屬60歲以上的長者，故專家建議高風險60歲或以上的長者接種第四針，又不反對康復者在康復後不少於28日內，因個人需要如升學等接種第四針，呼籲市民盡快接種疫苗。當局又估計，仍有37萬60歲或以上長者未接種一針疫苗。

【11:00】

當局發起一連3天全民進行快速檢測行動，希望堵截新冠病毒傳播鏈，防疫包增補點昨已取11萬套快測，呼籲市民如已使用所有的檢測包，可到18區的流動站領取服務包。

當局為鼓勵市民接種疫苗，故推行疫苗通行證，專家早前建議長者接種第四針。

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記者：TOPick 港聞組