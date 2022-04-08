【順手牽羊】鴨脷洲邨疑有男子偷防疫包　9秒取走物資快速離開疑為慣犯

▲ 鴨脷洲邨疑有男子偷防疫包。

政府自4月2日起向全港住戶派發「防疫服務包」，惟鴨脷洲邨有居民卻發現，疑有一名男子偷去掛在家門前的防疫包，從公開影片可見過程十分迅速，引來網民議論紛紛之外，也有人懷疑該名男子是偷竊慣犯。

最新影片：

據Facebook專頁「南區之友，島隅之情」在周二（5日）公開一段閉路電視影片顯示，鴨脷洲邨疑似出現小偷，偷取防疫物資包。該段影片時長9秒，攝錄時間是4月5日下午約3時半。專頁表示，片段是由該區居民提供，並標註了地點是發生在南區鴨脷洲邨。

從影片可見，一名頭戴黑帽、身穿灰衣、戴上眼鏡及口罩的男子，在經過個單位門前時伸右手取走掛在門前的物品，然後快速離開。專頁提醒居民要小心：「最近政府派嘅檢測服務包掛咗喺門口，有小偷就順手牽羊，唔知會唔會拎去賣呢？睇門口似係西邨喎，區友自己小心了」

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片段引來網民熱烈議論，不少網民狠批男子行為：「咁冇品！」、「真係乜人都有」，亦有人見其手法純熟，懷疑他並非第一次做出這種行為：「好熟手喎， 順手牽羊得咁快」，點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣