【虛擬貨幣】騙徒訛稱進行虛擬貨幣交易騙取80萬元　警拘28歲男子瓦解虛擬貨幣詐騙集團

▲ 警拘28歲男子瓦解虛擬貨幣詐騙集團。（警方圖片）

警方本月2日接獲一名姓梅（30歲）男子報案，指與一名網上結識男子相約到尖沙咀廣東道30號交易泰達幣，事主付款後對方藉詞離開，及後發現未有收到泰達幣，懷疑受騙報案，其後證實被騙取約80萬元。

油尖警區情報組及刑事調查隊第3隊人員接手跟進調查，其後鎖定目標人物，昨日（7日）下午約1時在天水圍區拘捕一名姓莫（28歲）男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，他現正被扣留調查。調查顯示，疑犯與同黨在網上結識網友後訛稱有虛擬貨幣交易進行詐騙，警方相信已經成功瓦解一個虛擬貨幣詐騙集團，現正追查其餘人士歸案，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民若懷疑被騙，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

▲ 警拘28歲男子瓦解虛擬貨幣詐騙集團。（警方圖片）

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記者：曾秋文