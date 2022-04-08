【金宵大廈2】伍詠薇親解選亞姐與翁虹不和原因　伍姑娘大讚姜濤：我幾like佢

伍詠薇（伍姑娘）在《金宵大廈2》中飾演神經質母親芬姐，其到位的演出受到不少網民好評。 她更特意爲角色減磅，十分專業！

伍姑娘早前接受林柏希主持的網上節目訪問，除了分享拍攝《金宵大廈2》的點滴，更大爆當年參選亞姐「唔妥」翁虹的緣由，又姜糖上身，相當精彩！

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與翁虹同屆選亞姐

伍姑娘參加1989年亞洲小姐入行，當年身爲頂頭大熱的她，最終竟意外地三甲不入只獲「最上鏡小姐」，而當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀。

主持人林柏希問她當年最唔妥的是誰人？伍姑娘說：「係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛！冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得你咁樣撥下啲頭髮，作狀，作狀到佢；萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」

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出道做歌星

伍姑娘亞姐出身，做勻亞視、無綫、有線同ViuTV咁多間電視台，伍姑娘更曾出道做歌星，一首《失落於巴黎鐵塔下》成經典！

問到她現時再聽歌曲有何感覺？她說：「覺得自己唱歌似蔡楓華囉，個尾音唔得呀！」隨即獻唱兩句示範當年今日分別！

▲ （發相）

與姜濤談情？

伍姑娘也有留意人氣組合MIRROR、ERROR，她說：「193最近嗰隻歌都幾好聽喎！仲有姜濤《蒙着嘴說愛你》嗰啲啦，我覺得佢好勤力囉，我幾like佢，如果佢做我個仔，我會教得佢更加好！」

如果有套戲新開搵伍詠薇搭姜濤，想做母子抑或上演姊弟戀？伍姑娘話：「母子啦！」諗諗下就話可以用西片《畢業生》條橋喎，「姜濤鍾意咗我，我其實係阿姜濤同學嘅阿媽嚟嘅，咁就得！」

【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾 坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛 上一頁