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【第四劑接種】即日起逾60歲者可到場打第四針　網上預約系統下周四更新

社會 11:16 2022/04/08

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行政長官林鄭月娥今早（8日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

陳肇始表示，綜合世界各地經驗及第五波疫情經驗，反映疫苗在防疫起關鍵作用。日前科學委員會進行網上會議，探討長者接種第4針的議題。

陳肇始指，在成年組別，第3劑無論是接種科興或復必泰，均高度有效，可減住院、死亡，亦可預防嚴重併發症。現危殆或嚴重住院人士中，有59%無接種，23%打1針，15%打2針，3%打3針，反映疫苗對預防重症有明顥效果。而打2針、3針死亡率，亦遠低於未打針。她指第五波以來，死亡個案中有74%無打針，14%打1針，11%打2針，1%打3針。而第5波疫情下，大部分死亡個案為65歲以上長者，佔超95%死亡個案。故當局建議60歲以上長者，在接種最後1針3個月後，可再打第4針，以加強保護，這亦適用於60歲以上曾感染人士。

聶德權指由即日起，合資格年滿60歲以上長者，可到社區疫苗接種中心或公立醫院取即日籌，接種第4劑疫苗。在4月14日當局會更新預約系統，容許60歲以上長者於網上預約接種第4劑疫苗。

聶德權稱，現有19萬名合資格長者已打3針滿3個月，他呼籲合資格長者盡早接種第4針。

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記者：TOPick 港聞組

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