【特首選舉】林鄭月娥指政務司司長署任安排暫未收通知　研究再委任主要官員加入資格審查委員會

▲ 行政長官林鄭月娥。

行政長官林鄭月娥今早（8日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

國務院公布免去前政務司司長李家超職務。林鄭月娥表示，政務司司長任免安排已呈交中央人民政府一併考慮，免除職務決定已於今早公布，但暫未收到通知提請任命新政務司司長。她稱政務司司長應擔當統籌各局工作，位置懸空會對政府工作有一定影響，但強調有關工作一定會有人跟進，不會為餘下3個月帶來問題。但她重申，這並不是說未來3個月不會有新政務司司長。

林鄭月娥又指，法律條文上是由特首委任2至4名「主要官員」加入資格審查委員會，因前民政事務局局長徐英偉及李家超離任，而署任安排不合基本法條件，她正研究再多委任一名主要官員，構成資格審查委員會，並於適當時候會公布。

被問及李家超在擔任政務司司長期間的表現，她表示，因現已進入選舉期，作為行政長官或官員，不適合對有志參選人進行評價。

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記者：TOPick 港聞組