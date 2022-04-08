【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務

▲ （林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早（8日）繼續主持例行的抗疫記者會，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

聶德權指，院舍接種疫苗在第一階段達成，外展接種團隊完成為1100間安老院舍發殘疾人士完成第一針，做到疫苗全覆蓋階段性成果。現時安排外展接種團隊或註冊到診醫生在本月15日前，為全港院舍安排不少於兩次外展服務，為已確診或已康復院友打第一針，合適院友就打第二及第三針疫苗。

他又稱，截至4月4日，本港逾4萬名院友獲醫護團隊或註冊到診醫生接種新冠疫苗，或到社區中心打針，接種率有60%。

在疫苗到戶接種服務，以試點形式為圍封強檢住戶進行打針，為70歲以上或殘疾人士提供打針到戶服務，安排上門接種，聶德權在兩次圍封中，視察登記打針人士情況。另外透過社區團體組織收集有服務需求登記，為他們接種疫苗。在3月30日至昨天，為6座大廈接種，共有19人接種，當中16人是65歲至98歲，3人為14至46歲人士，全港在4月底開展疫苗到戶接種服務。

聶德權又稱，疫苗到戶接種服務對象為70歲以上及殘疾人士接種，就圍封強檢大廈有19人打針，是比預期少，在圍封強檢大廈中，有25%住戶受感染，且未打針，每座大廈有4-6人願意接受疫苗到戶接種服務，這個服務是希望善用資源，幫助有需要人士。對於到戶接種服務網上登記平台將於一個月內推出。

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記者：余思嵐