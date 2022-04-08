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【拚命求子】患免疫病12年流產13次終如願誕子　太太：不要命也要拚一次

育兒經 15:30 2022/04/08

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流產13次人妻無視勸告，堅持懷孕，幸最終順利誕子。

不少夫妻都渴望成為父母，但卻未必人人能如願。武漢一名人妻因身患疾病，導致婚後12年流產了13次，但她仍不放棄，為圓母親夢，決定再度懷孕，慶幸這次最終順利產子，不過主診醫生也明言，如此不顧一切地生育的心態，切勿仿傚。

據內地媒體報道，劉女士與丈夫結婚12年，在2010年，新婚不久後劉女士就懷孕，卻在孕早期不幸自然流產，此後劉女士多次懷孕最終都流產。直至2017年，劉女士被診斷出罹患系統性紅斑狼瘡，這是一種侵犯全身各個系統的自身免疫性疾病，相估是引發復發性流產的主因。

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流產13次

醫生都建議她暫時不要懷孕，惟劉女士卻不聽話，在進行藥物治療之餘亦繼續備孕，可惜數年間仍是繼續流產，最終共流產多達13次，反復流產令她身體變得更虛弱，出現甲狀腺功能減退問題。

直至去年8月，32歲的劉女士再度懷孕，好不容易捱到5個月，出現陰道出血、腹痛等情況，趕緊到武漢大學中南醫院門診，幸經治療後情況穩定。劉女士不後悔自己的冒險決定，

哪怕是醫生說我不要命了，我也想拚一次。

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醫院的產科、風濕免疫科等為劉女士制訂了保胎治療方案，助她安穩地度過孕期。在今年3月22日，劉女士成功通過剖腹分娩早產男嬰，嬰兒需在新生兒科治療，生命體徵平穩。

劉女士出院時向醫護人員送花致謝，不過產科主任卻指出，反復流產對產婦的精神和身體都有很大傷害，而且像劉女士這種明知自身患有免疫性疾病仍一意孤行，往往事與願遺，「這種賭徒式的生育心態不可仿傚」。

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責任編輯︰王明芳

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