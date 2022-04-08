【打擊罪案】以空頭支票購入價值25萬名錶　34歲男子涉詐騙被捕

▲ 人員檢獲約7萬元現金及一批衣物。（警方圖片）

警方4月1日接獲一名28歲男受害人報案，指有買家相約他見面交收其在社交平台出售的一隻名貴手錶，並以支票付款。其後他發現支票未能兌現，懷疑受騙遂報案。案中損失財物總值約25萬元。

油尖警區刑事調查隊第八隊經深入調查後，於4月6日在觀塘區拘捕一名34歲姓黃本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，他現正被扣留調查。行動中，人員檢獲約7萬元現金及一批衣物。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺。交收貨物前，市民應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。另外市民亦應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，或以現金交收。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

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記者：黃穎津