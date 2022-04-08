【東張西望】給受虐唐狗一個溫暖的家　李旻芳黃耀英領養毛孩：希望牠不再怕人

▲ 《東張西望》主持李旻芳和黃耀英最近領養唐狗Max回家。

TVB節目《東張西望》主持李旻芳和黃耀英最近有新家庭成員，二人近月遇上唐狗Max，得悉牠過去曾經受虐，經過多次探望及了解後，決定將Max領養回家，為牠送上家庭溫暖。

李旻芳和黃耀英曾養過兩隻金毛尋回犬「公公」（BB）和「婆婆」（妹妹），不過兩隻狗狗於去年先後到天堂相聚，不再受病痛煎熬。愛心滿瀉的李旻芳和黃耀英再次養狗，努力幫助Max重新相信人類。

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領養受虐唐狗

李旻芳於社交平台透露增添了家庭成員，她說：

話說兩個月前，我同黃生認識左一隻非常怕人、好無安全感同完全唔識得社交嘅狗狗…每次去centre 探訪佢嘅時候，佢都係好緊張仲會不停向人吠！ 好感謝 @spcahk 比機會我哋領養阿Max🐕 因為阿Max係被虐case嘅證物，由細到大都無社交生活，好多嘢都未見過未掂過未食過未聞過，令到佢對呢個世界充滿恐懼。好感恩遇到一位好專業嘅訓練員Garay 仲有assistant Cindy ，佢哋對阿Max悉心教導，令到阿Max可以慢慢變返做一隻正常嘅狗狗，慢慢對世界有返信心，而家去草地玩仲變成一隻好活潑好動嘅狗狗添啊！🥰 #仲話想幫佢影寫真 #但佢貪玩到影唔到一張正常嘅相😂

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▲ （受訪者提供）

Max本質好

李旻芳回覆TOPick表示：「我們領養了一隻一歲半的唐狗，訓練員指牠應該是混了比高的血統，所以牠超級好動，聽覺、嗅覺都超級靈敏！」

原來唐狗Max還有個哥哥，李旻芳謂：「訓練員指阿Max和在數個月大的時候和哥哥一齊在一個很惡劣的環境下被救出來，救出的時候牠們都是很瘦，皮膚很差、很敏感，而且非常怕人，怕得到一看見人就會失禁，很可憐。」

黃耀英表示他們不太擔心牠會不斷吠人，「因為SPCA那邊很好，會有些訓練員給予我們很多解釋，領養前給予我們很多背景，我們了解牠的性格、溝通，如何獲得牠的信任。牠吠的主因是因為牠害怕，慢慢地、一步一步地跟牠建立信任，牠便沒事。牠很乖的，是一隻很乖的狗狗，其本質是非常好。」

李旻芳憶述：「起初看見牠的時候，牠完全是不敢正視我們，又躲於一角，如果走近牠，牠會很惡地衝出來吠我們。職員稱牠只是害怕這個世界，保護自己，所以叫我們不用怕，當牠不存在，待牠自己過來嗅嗅我們，再慢慢一步一步跟牠建立關係。」

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逐漸習慣新生活

黃耀英分享：「回家後，牠首次來我們家已經很開心，跑來跑去，幸好領養牠回來後的兩天，我全日都在家，旻芳則需要上班，我全日看顧牠，確保可安慰牠，讓牠不要太害怕，習慣我們的生活環境。」

他續指：「其實牠比我預期中好，首數次在領養中心看見牠時，我是看不見牠，我本來預期在家中不會看見牠，牠在吠，計劃餵牠進食，讓牠嗅嗅我而已。誰不知牠第二天已讓我摸牠，我摸牠的頭為牠按摩，牠會睡著在我身旁。牠比我預期好，其實牠的本質很乖仔，很叻的。」

李旻芳表示領養Max回家前的情況，「帶牠回家前一星期，會每隔數天便到中心找佢，靜靜地跪在籠邊，背著牠且不看牠，待牠習慣我的存在。然後在見牠的第三次時，牠便願意主動過來嗅嗅我，不過都仍然很怕，我一動牠就會吠我。」

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事前準備

談到領養前的準備，她說：「我們要買很多狗狗用品，因為以前公公婆婆的用品已經捐給他人，以為自己不會再養，但看見那麼可憐的狗狗又忍不住。」

李旻芳目前最希望狗狗可以不再這麼怕人類，「希望牠可以再次相信人類。現在對著我們時都好乖，因為知道我們愛佢。但牠看見其他人時就會很緊張，在家中聽到少少聲音就會吠，仍然缺乏安全感，希望牠會慢慢進步。」

▲ 公公、婆婆已在天堂相聚。（IG圖片）

訂立新目標

她訂立目標：「希望有一天牠可以很有自信大搖大擺地出街街跟我們散步！不再怕人！最好就可以跟我們以及我們父母一齊去旅行！我們的夢想是希望可以去日本溫泉酒店。」

至於Max的哥哥則仍然等待領養，李旻芳表示曾考慮過兩隻狗狗一起領養，「但因為牠們兩兄弟都是特別Case，所以需要特別照顧，領養阿Max需要很多嘅訓練發很小心處理牠的情緒，我們怕Handle唔到。」

她又謂：「如果我們不用上班，能有更多時間及家中有更多空間，我相信我會將哥哥也帶走。以我所知，哥哥現在還在中心等待被領養。希望哥哥都可以盡快有個家，如有心人看見便將牠帶走。」

記者：梁樂欣